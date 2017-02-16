«Грибы» и U.N.K.L.E. выступят на Stereoleto-2017

На фестивале Stereoleto-2017, который пройдет 7, 8 и 9 июля в ЦПКиО им. Кирова на Елагином острове, хедлайнерами станут британский трип-хоп коллектив U.N.K.L.E. и киевская хип-хоп команда ГРИБЫ, сообщается на сайте опен-эйра.

Кроме того, в программе фестиваля заявлены винтажные музыканты General Elektriks, финские музыканты Яакко Эйно Калеви и трио K-X-P, электрощики из Дании Sekuoia, интернациональный грув-коллектив из Тель-Авива Lucille Crew.

А также: инди- психоделические панк-рокеры ГШ (Glintshake), герои новой гитарной сцены БУЕРАК, ретрофутуристы из Петербурга Kim & Buran, полька-марьячи-панк-кабаре из Вильнюса «Антикварные зубы Кашпировского» и другие артисты.

Всего на Stereoleto на трех сценах выступит около 40 артистов из разных стран. Кроме того, на фестивале будут работать развлекательные площадки.

Билеты уже можно купить на сайте.