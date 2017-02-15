Группа 5'nizza выпустила первый альбом за 12 лет

Группа 5'nizza выпустила первый альбом за 12 лет. В пластинку «КУ» вошло 14 песен. Послушать их можно «Вконтакте», «Яндекс.Музыке» и iTunes

С новым альбомом воссоединившаяся команда отправится в большой тур по России и странам ближнего зарубежья. В Москве концерт-презентация пройдет 19 мая в «Крокус Сити Холл». А на следующий день 5'nizza выступит в Петербурге.

 Напомним, что последний полноценный альбом 5'nizza выпустила в 2005 году. Но в прошлом году Сергей Бабки и Андрей Запорожец встретились снова — и выпустили мини-пластинку I Believe In You и сингл NeKino.

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