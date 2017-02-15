«Ленинград» выпустил новый клип «Кольщик». Протяжный припев «Кольщик, наколи мне брови, наколи» сопровождает реверсное видео происшествия в цирке: паникующие люди обратно бегут в здание, разбитые витрины и машины собираются в целые, а тигр заходит назад в окровавленную клетку.
Группировка «Ленинград» выпустила клип «Кольщик»
Известно, что «Кольщика» снимали на арене цирка Твери. Режиссером нового ролика стал автор боевика «Хардкор» Илья Найшуллер. В съемках принимал участие продюсер агентства Fancy Shot Дмитрий Муравьев, который работал над роликами «Сумка», «ВИП» и другими.
Одну из ролей в клипе исполняет Данила Калябин, которого зрители знают по сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Морские дьяволы». В ролике также появляется актриса Юлия Топольницкая — звезда «Экспоната».
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