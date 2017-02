Стало известно, кто получил «Грэмми-2017»

В лос-анджелесском Staples Center назвали победителей премии «Грэмми». Триумфатором церемонии стала Адель. Певица унесла рекордное число статуэток: песня «Hello» победила в категориях «Запись года» и «Песня года», а пластинка «25» стала лидером в номинациях «Альбом года» и «Лучший поп-альбом».

Главная конкурентка Адель — поп-дива Бейонсе — одержала победу в категории «Лучшее музыкальное видео» за клип на композицию Formation и взяла статуэтку за лучший урбан альбом «Lemonade».

Дебютом года назван Chance The Rapper. Лучшим рок-альбомом в 2017-ом признали Tell Me I'm Pretty команды Cage the Elephant. Главной рэп-песней стал трек Дрейка «Hotline Bling».

Также «Грэмми» посмертно наградил ушедшую легенду — Дэвида Боуи. Он победил во всех пяти категориях, в которых был номинирован. Его последнюю пластинку «Blackstar» признали лучшим альбомом альтернативной музыки, а награду «Лучшее рок-исполнение» он получил за заглавную песню Blackstar.