Катя Павлова: «В Петербурге мне даже крысы на заливе казались романтичными»

Вокалистка группы «Обе две» Катя Павлова по нашей просьбе выбрала одиннадцать песен, лучше всего подходящих Петербургу. Загружаем в плейлист – и отправляемся на прогулку по морозному городу.

Раскрывающая потаенные девичьи секреты (например, чем заняться, когда милый временно уехал) группа Кати Павловой записала новый EP «Мальчик». Мини-альбом переосмысленный состав «Обе две» представит на концерте в Петербурге 21 февраля – почти на две месяца раньше, чем в столице.

По нашей просьбе Катя Павлова призналась в любви к нашему городу в песенной форме – выбрав десятку треков, как нельзя лучше идущих родным топям.

Maria Teriaeva и Vadik Korolev – «Меринос»

Считаю, «Мериносом»  достойно открывать «Петербургскую десятку». В моем воображаемом мире лирический герой произведения снимает в Петербурге комнату с деревянным окном и старой чугунной батареей. В тексте песни все сказано, анализировать нечего. Взгляды и пластика актеров тоже соответствует случаю.

Nouvelle Vague – «In A Manner of Speaking»

Опять же в моем воображаемом мире группа Nouvelle Vague впервые собралась и регулярно дает концерты в Fish Fabrique Nouvelle. Все девушки – красивые миниатюры, как Женя Любич. 

Oscar and the Wolf – «Princes» 

Это видео, как и добрая часть последующих, связана с Антоном Морозовым (он близкий друг, режиссер, проживает в Петербурге, снял множество клипов для «Обе две» и Oqjav). Oscar and the Wolf мы с ним обнаружили, когда готовили концертную программу «Блажь». С тех пор преклоняемся перед хореографией вокалиста. 

Lana del Rey – «Blue velvet»

Понимаете, все, что Петербург – это сразу про режиссера Морозова. Песня «Blue velvet» отсылает нас к Дэвиду Линчу. Улавливаете связь?

«Щенки» – «Сублимация»

Основатель «Щенков» Феликс Бондарев – важная фигура в Петербурге. Все в том же моем воображаемом мире он всегда идет, высокий, по одной из главных улиц или набережных, и все с ним здороваются, если не стесняются. А Феликс почтенно приподнимает цилиндр и целует руки барышням. Произведение для плейлиста он выбрал сам – по моей просьбе.

Cliff Martinez – «Jesse Sneaks into Her Room»

Это саундтрек к фильму «Неоновый демон». Мы ходили в кинотеатр с кем? Правильно, с Морозовым. Кинотеатр называется «Дружба», на Московском проспекте. Мы туда почему-то ехали на разном городском наземном транспорте с пересадками. Хотелось мороженого.

Beyoncé – «Formation»

У нас есть одна подруга Марисабэль, она тоже режиссер. Мы в ее квартире близ площади Восстания снимали клип на «Zaraman». Так вот, главным комплиментом женщине от Марисабэль является «Кобыла». Означает «очень крутая баба». Я пару раз тоже выхватывала. 

Tame Impala – «Let It Happen»

Первый раз я приехала в Петербург в 18. Поселилась в гостинице «Морская» – тогда мне было не с чем сравнить, и потрясал сам факт причаливающих лайнеров и близость большой воды. Я с детства впечатлительна. Мне даже крысы на заливе казались романтичными, не говоря уже о неформалах у костра. 

Второй раз воля случая занесла меня туда же год назад. Мы играли «Блажь» в Эрарте, и выбор отеля был обусловлен близостью к концертной площадке. Я решила, что все моряки останавливаются только там. Иначе не могла ответить себе на вопрос: «Что я тут делаю?». 

Алла Пугачева – «А знаешь, все еще будет»

Когда-нибудь мы с Морозовым поставим в БДТ спектакль. Это будет финальной песней.

OQJAV – «Санкт-Петербург»

Песня посвящается гастролям OQJAV, когда мы не успели на мосты, но все равно пытались перепрыгнуть через реку. Рассвет был красным, хот-доги дешевыми, полицейские – понимающими.

«Обе две» – «Капитан»

«Капитан» – первая песня с нового альбома «Мальчик», написанная Димой Емельяновым. Он первый начал. Главное, что мне всегда хочется донести через «капитан решил вернуться» – это не про слабость, а про силу. Вероятно, не воли, но духа. Про широкий шаг. Про те решения, которые если ты хотя бы раз в жизни предпринимаешь, то уже не конченый.

Концерт «Обе две» 21 февраля в Эрарте.

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Ройшн Мерфи выступит в Петербурге

Уикенд в Петербурге: с 13 по 16 октября

Концерт Club des Belugas

Концерт группы «POMPEYA» на крыше HI-HAT

От Pet Shop Boys до Гвен Стефани: 7 лучших альбомов весны

На Дворцовой выступят Найк Борзов, Чичерина, Бутусов и «Пилот»

Концерт классической музыки на Царицыном острове

Робби Уильямс потребовал 24 пончика и кило грибов для концерта в России