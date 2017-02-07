Tame Impala – «Let It Happen»

Первый раз я приехала в Петербург в 18. Поселилась в гостинице «Морская» – тогда мне было не с чем сравнить, и потрясал сам факт причаливающих лайнеров и близость большой воды. Я с детства впечатлительна. Мне даже крысы на заливе казались романтичными, не говоря уже о неформалах у костра.

Второй раз воля случая занесла меня туда же год назад. Мы играли «Блажь» в Эрарте, и выбор отеля был обусловлен близостью к концертной площадке. Я решила, что все моряки останавливаются только там. Иначе не могла ответить себе на вопрос: «Что я тут делаю?».