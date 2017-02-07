Вокалистка группы «Обе две» Катя Павлова по нашей просьбе выбрала одиннадцать песен, лучше всего подходящих Петербургу. Загружаем в плейлист – и отправляемся на прогулку по морозному городу.
Катя Павлова: «В Петербурге мне даже крысы на заливе казались романтичными»
Раскрывающая потаенные девичьи секреты (например, чем заняться, когда милый временно уехал) группа Кати Павловой записала новый EP «Мальчик». Мини-альбом переосмысленный состав «Обе две» представит на концерте в Петербурге 21 февраля – почти на две месяца раньше, чем в столице.
По нашей просьбе Катя Павлова призналась в любви к нашему городу в песенной форме – выбрав десятку треков, как нельзя лучше идущих родным топям.
Maria Teriaeva и Vadik Korolev – «Меринос»
Считаю, «Мериносом» достойно открывать «Петербургскую десятку». В моем воображаемом мире лирический герой произведения снимает в Петербурге комнату с деревянным окном и старой чугунной батареей. В тексте песни все сказано, анализировать нечего. Взгляды и пластика актеров тоже соответствует случаю.
Nouvelle Vague – «In A Manner of Speaking»
Опять же в моем воображаемом мире группа Nouvelle Vague впервые собралась и регулярно дает концерты в Fish Fabrique Nouvelle. Все девушки – красивые миниатюры, как Женя Любич.
Oscar and the Wolf – «Princes»
Это видео, как и добрая часть последующих, связана с Антоном Морозовым (он близкий друг, режиссер, проживает в Петербурге, снял множество клипов для «Обе две» и Oqjav). Oscar and the Wolf мы с ним обнаружили, когда готовили концертную программу «Блажь». С тех пор преклоняемся перед хореографией вокалиста.
Lana del Rey – «Blue velvet»
Понимаете, все, что Петербург – это сразу про режиссера Морозова. Песня «Blue velvet» отсылает нас к Дэвиду Линчу. Улавливаете связь?
«Щенки» – «Сублимация»
Основатель «Щенков» Феликс Бондарев – важная фигура в Петербурге. Все в том же моем воображаемом мире он всегда идет, высокий, по одной из главных улиц или набережных, и все с ним здороваются, если не стесняются. А Феликс почтенно приподнимает цилиндр и целует руки барышням. Произведение для плейлиста он выбрал сам – по моей просьбе.
Cliff Martinez – «Jesse Sneaks into Her Room»
Это саундтрек к фильму «Неоновый демон». Мы ходили в кинотеатр с кем? Правильно, с Морозовым. Кинотеатр называется «Дружба», на Московском проспекте. Мы туда почему-то ехали на разном городском наземном транспорте с пересадками. Хотелось мороженого.
Beyoncé – «Formation»
У нас есть одна подруга Марисабэль, она тоже режиссер. Мы в ее квартире близ площади Восстания снимали клип на «Zaraman». Так вот, главным комплиментом женщине от Марисабэль является «Кобыла». Означает «очень крутая баба». Я пару раз тоже выхватывала.
Tame Impala – «Let It Happen»
Первый раз я приехала в Петербург в 18. Поселилась в гостинице «Морская» – тогда мне было не с чем сравнить, и потрясал сам факт причаливающих лайнеров и близость большой воды. Я с детства впечатлительна. Мне даже крысы на заливе казались романтичными, не говоря уже о неформалах у костра.
Второй раз воля случая занесла меня туда же год назад. Мы играли «Блажь» в Эрарте, и выбор отеля был обусловлен близостью к концертной площадке. Я решила, что все моряки останавливаются только там. Иначе не могла ответить себе на вопрос: «Что я тут делаю?».
Алла Пугачева – «А знаешь, все еще будет»
Когда-нибудь мы с Морозовым поставим в БДТ спектакль. Это будет финальной песней.
OQJAV – «Санкт-Петербург»
Песня посвящается гастролям OQJAV, когда мы не успели на мосты, но все равно пытались перепрыгнуть через реку. Рассвет был красным, хот-доги дешевыми, полицейские – понимающими.
«Обе две» – «Капитан»
«Капитан» – первая песня с нового альбома «Мальчик», написанная Димой Емельяновым. Он первый начал. Главное, что мне всегда хочется донести через «капитан решил вернуться» – это не про слабость, а про силу. Вероятно, не воли, но духа. Про широкий шаг. Про те решения, которые если ты хотя бы раз в жизни предпринимаешь, то уже не конченый.
Концерт «Обе две» 21 февраля в Эрарте.
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