На «Зенит-Арене» выступят «Би-2», «Чайф» и Баста

На новом стадионе «Зенита» на Крестовском острове 22 февраля пройдет музыкальный фестиваль «Радио Зенит», сообщили нам в NCA.

На новой сцене выступят «Би-2», Баста, бит-квартет «Секрет», «Чайф», «Танцы Минус», 25/17, The Hatters.

Помимо музыки в программе — световая постановка и видео экраны. На время фестиваля раздвижная крыша стадиона будет закрыта.

Организаторы отмечают, что фестиваль станет тестовым мероприятием. При том за неделю до фестиваля, 11 февраля, на тестирование «Зенит-Арены» придут десять тысяч добровольцев

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