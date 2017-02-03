17 февраля в Академии Штиглица в честь Международного дня детей, больных раком пройдет благотворительный концерт от фонда AdVita. Его хедлайнер, баянист Владимир Розанов, выступит с командой Synergy Orchestrа, а нам рассказал о том, как легко помогать другим.
Владимир Розанов: «В академической музыке должна быть слышна нынешняя жизнь, а не пыль веков»
Сотрудничество с AdVita и Synergy Orchestrа
Все началось с того, что ко мне обратился замечательный человек – Вадим Борисович Высоцкий. Он культуролог, искусствовед, куратор выставок и фестивалей и сам когда-то прошел через лечение от лейкоза. Он рассказал про фонд AdVita и предложил придумать что-нибудь интересное. К тому времени я уже был знаком с группой Synergy Orchestrа. Кто-то из ребят учился в школах и училищах, кто-то – на первых курсах консерватории. Они не боялись ничего и готовы были экспериментировать с любой музыкой, лишь бы получилось интересно. Для первого концерта, который прошел пять лет назад, мы с создателями Synergy Orchestra Дмитрием Саетовичем и Ильей Теном придумали, как будет выглядеть наш формат: молодые музыканты, актеры, художники и приглашенные звезды; сочетание классической и современной музыки, не исключая классического кроссовера; необычные аранжировки, мелодекламация, видеоарт. Мы хотели, чтобы академическая музыка была живой и современной, чтобы в ней была слышна наша теперешняя жизнь, а не пыль веков.
Уникальность концертов
О своих концертах многие говорят, что они уникальные, но это самое точное слово для «адвитовских». Они создаются как единое действо – музыкальное и драматическое – для одного исполнения, которое никогда не повторяется потом. В каждом концерте есть премьеры и дебюты. Когда смотрю старые записи, удивляюсь, как много в них людей, которые тогда были известны только ценителям, а теперь их знают все. Например, пять лет назад Полина Толстун читала стихотворение Беллы Ахмадуллиной «Одевание ребенка» в диалоге с Synergy, игравшим «Павану» Габриэля Форэ, под видео, созданное Петром Павленским.
В 2013 году специальной премьерой стало исполнение композиции «Счастье» петербургского музыканта Алексея Косова-Ассаи в моей аранжировке. Идею переложить ее для камерного оркестра предложила флейтистка Софья Виланд – сейчас она играет в оркестре Мариинского театра, а тогда была школьницей. До этого я Ассаи никогда не слышал. Мы сыграли композицию и, когда выложили запись на YouTube, произошло что-то невероятное – восемь тысяч просмотров за первые десять минут! Правда, мы хотели, чтобы на фоне музыки еще и читали стихи. Это случилось в 2015-м: актриса Карина Разумовская исполнила «Черемуху» Юнны Мориц, Ахматову читала Татьяна Кузнецова. Тогда же к нам присоединился потрясающий пианист Алексей Гориболь.
В 2014 году на концерт состоялась премьера композиции, специально написанной как посвящение фонду AdVita композитором Дарьей Маминовой. Это очень необычная музыка. Поначалу мы даже упирались – отказывались играть. Потом вслушались и решились. И это был успех! Звездой вечера стал Леонид Мозговой – его чтение сопровождалось моей композицией «Посвящение Альбрехту Дюреру». В 2015 году это были «Времена года» Вивальди, стихи поэтов Серебряного века в исполнении Варвары Павловой, Екатерины Старателевой, Полины Толстун и Юлии Дейнеги, а также видеоинсталляция видеохудожника Ляли Воронковой.
В 2016 году мы впервые переместились со сцены в зал – придумали особое движение: это была совершенно необычная для академических концертов атмосфера. Впервые в нашем концерте играла пианистка Полина Фрадкина, которую петербургским меломанам представлять не нужно. И еще в концерте приняли участие бывшие подопечные фонда AdVita – виолончелист Петя Федоров и Вера Шабашева, которая читала Беллу Ахмадуллину. Незадолго до Нового года Веры не стало. Не так давно было сорок дней с ее ухода, и мама Веры передала мне ее стихотворение, одно из последних, написанное 21 ноября. Оно невероятное – мы включим его в программу концерта.
Концерт в Академии Штиглица
В этом году приглашенной звездой станет Кристина Кузьмина, замечательная актриса театра имени Комиссаржевской. За музыку отвечал Илья Тен. Когда он сказал, что выбрал Бибера, я бы не удивился, если бы это был Джастин Бибер – играли же мы переложения «Океана Эльзи» и Ассаи, почему нет. Но это будет Генрих Бибер, потрясающий барочный композитор. Его сюита «Баталия» создана в память о погибших на Тридцатилетней войне. Это поразительное произведение: восемь голосов в семи разных ключах и разных ритмах, у каждого голоса своя история, и вдруг оказывается, что эта музыка 350-летней давности написана словно про нас.
Я в этом году буду играть с Synergy Orchestra третью часть Опалового концерта для аккордеона и струнного оркестра Ришара Гальяно, которая называется New York Tango. Гальяно – совершенно выдающийся композитор, друг и ученик Пьяццолы. Они познакомились, когда Пьяццола позвал Гальяно в Комеди Франсез, чтобы тот сыграл на бандонеоне в спектакле «Сон в летнюю ночь». Гальяно сделал для французского народного танца musette то же, что Пьяццола сделал для танго. Эти композиторы словно заново предъявили публике двадцатого века аккордеон, заставили его слушать, считаться с ним, восхищаться. New York Tango – яркая, импульсивная музыка, в ней есть что-то древнее, как в любом народном танце, и при этом очень современное. Гальяно говорил, что создал стиль New Musette, потому что ощущал потребность выразить сильные чувства. Я Гальяно всегда стоя играю, потому что сидеть невозможно, хочется танцевать под эту музыку. И публике хочется!
Благотворительный концерт 17 февраля, 20:00, Академия им.Штиглица
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