Концерт в Академии Штиглица

В этом году приглашенной звездой станет Кристина Кузьмина, замечательная актриса театра имени Комиссаржевской. За музыку отвечал Илья Тен. Когда он сказал, что выбрал Бибера, я бы не удивился, если бы это был Джастин Бибер – играли же мы переложения «Океана Эльзи» и Ассаи, почему нет. Но это будет Генрих Бибер, потрясающий барочный композитор. Его сюита «Баталия» создана в память о погибших на Тридцатилетней войне. Это поразительное произведение: восемь голосов в семи разных ключах и разных ритмах, у каждого голоса своя история, и вдруг оказывается, что эта музыка 350-летней давности написана словно про нас.

Я в этом году буду играть с Synergy Orchestra третью часть Опалового концерта для аккордеона и струнного оркестра Ришара Гальяно, которая называется New York Tango. Гальяно – совершенно выдающийся композитор, друг и ученик Пьяццолы. Они познакомились, когда Пьяццола позвал Гальяно в Комеди Франсез, чтобы тот сыграл на бандонеоне в спектакле «Сон в летнюю ночь». Гальяно сделал для французского народного танца musette то же, что Пьяццола сделал для танго. Эти композиторы словно заново предъявили публике двадцатого века аккордеон, заставили его слушать, считаться с ним, восхищаться. New York Tango – яркая, импульсивная музыка, в ней есть что-то древнее, как в любом народном танце, и при этом очень современное. Гальяно говорил, что создал стиль New Musette, потому что ощущал потребность выразить сильные чувства. Я Гальяно всегда стоя играю, потому что сидеть невозможно, хочется танцевать под эту музыку. И публике хочется!