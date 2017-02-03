В 2013 году специальной премьерой стало исполнение композиции «Счастье» петербургского музыканта Алексея Косова-Ассаи в моей аранжировке. Идею переложить ее для камерного оркестра предложила флейтистка Софья Виланд – сейчас она играет в оркестре Мариинского театра, а тогда была школьницей. До этого я Ассаи никогда не слышал. Мы сыграли композицию и, когда выложили запись на YouTube, произошло что-то невероятное – восемь тысяч просмотров за первые десять минут! Правда, мы хотели, чтобы на фоне музыки еще и читали стихи. Это случилось в 2015-м: актриса Карина Разумовская исполнила «Черемуху» Юнны Мориц, Ахматову читала Татьяна Кузнецова. Тогда же к нам присоединился потрясающий пианист Алексей Гориболь.

В 2014 году на концерт состоялась премьера композиции, специально написанной как посвящение фонду AdVita композитором Дарьей Маминовой. Это очень необычная музыка. Поначалу мы даже упирались – отказывались играть. Потом вслушались и решились. И это был успех! Звездой вечера стал Леонид Мозговой – его чтение сопровождалось моей композицией «Посвящение Альбрехту Дюреру». В 2015 году это были «Времена года» Вивальди, стихи поэтов Серебряного века в исполнении Варвары Павловой, Екатерины Старателевой, Полины Толстун и Юлии Дейнеги, а также видеоинсталляция видеохудожника Ляли Воронковой.

В 2016 году мы впервые переместились со сцены в зал – придумали особое движение: это была совершенно необычная для академических концертов атмосфера. Впервые в нашем концерте играла пианистка Полина Фрадкина, которую петербургским меломанам представлять не нужно. И еще в концерте приняли участие бывшие подопечные фонда AdVita – виолончелист Петя Федоров и Вера Шабашева, которая читала Беллу Ахмадуллину. Незадолго до Нового года Веры не стало. Не так давно было сорок дней с ее ухода, и мама Веры передала мне ее стихотворение, одно из последних, написанное 21 ноября. Оно невероятное – мы включим его в программу концерта.