Сервис Shazam назвал самые популярные песни 2016 года. Так, в уходящем году пользователи чаще всего искали трек певицы Sia «Cheap Thrills». Среди рок-композиций лидером стала песня «Hymn for the Weekend» команды Coldplay, а среди RʼnʼB-треков — «Starboy» певца The Weeknd. Самым популярным музыкантом назван рэпер Дрейк.

Ранее «Яндекс.Музыка» подвела музыкальные итоги уходящего года. Согласно статистике, самыми популярными группами в Петербурге стали Coldplay, «Кино» и «Ленинград».

