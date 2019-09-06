Отложенная отправка сообщений, напоминания самому себе и возможность скрыть номер: Telegram выпустил новое обновление

Для того, чтобы создать отложенное сообщение, необходимо удерживать кнопку отправки в чате, затем выбрать пункт «Отправить позже» и назначить необходимую дату и время. Функцию можно использовать в сохраненных сообщениях для создания напоминаний — в уведомлениях они будут отмечены значком календаря.

Обновлены и настройки приватности Telegram. Теперь пользователь может ограничить круг лиц, которые могут найти его по номеру телефона — также появилась возможность полностью скрыть номер от всех, кроме списка контактов. Также долгожданным обновлением стала возможность частичного копирования сообщения и кастомизация — пользователи мессенджера смогут настроить тему под себя на основе выбранного цвета и обоев.

Напомним, в предыдущем обновлении Telegram разрешил получать сообщения без звукового уведомления и добавил виджет для комментариев. Групповые чаты также получили апдейт — теперь администраторы могут задавать интервал отправки сообщений, в рамках которого каждый участник сможет поделиться только одной мыслью в течение установленного отрезка времени.

Ранее в Telegram появились анимированные стикеры — они занимают меньше памяти, но при этом имеют лучшее качество, чем обычные статичные стикеры. В мессенджере также появились новые функции, которые позволили пользователям лучше защитить свой аккаунт. А еще петербуржцы рассказывают в каналах о том, что можно купить сегодня на Сенном рынке и где найти самые дешевые билеты в Мариинский театр.