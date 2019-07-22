В микроблоге Twitter появился аккаунт-бот @EmojiMashupBot , который создает новые эмодзи на основе комбинации двух случайных смайликов. Алгоритм генерирует мэшапы каждый час — например, так появился претенциозный демон, болеющий орк и даже уставший ботаник. Разбираем для важных переговоров!

Создатель бота — 18-летний веб-разработчик и студент из Франции Луан Бенгма. За неделю существования аккаунт набрал 73 тысячи подписчиков, которые активно придумывают названия для новых эмодзи. Бот работает на платформе node.js, которая случайным образом выбирает два эмодзи-«колобка» и создает на их основу новую эмоцию.

Картинка генерируется с помощью языка программирования Processing и загружается в Твиттер при помощи API соцсети. Простой алгоритм также позволяет предотвратить отбор одинаковых эмодзи. Сейчас в базе бота 117 «колобков», в дальнейшем же Бенгма планирует добавить изображения людей и другие смайлики.

Генерировать можно все, что угодно! Так, петербурженка создала Telegram-бот, который находит дешевые (!) билеты в Мариинку. Ранее в Сети появился Telegram-бот, который создает бассейны с видом на что угодно — с его помощью можно поплавать возле панельных многоэтажек, электростанций или достопримечательностей Караганды. Не удержались и сделали свою — по мотивам трека Little Big.

«ВКонтакте» появился бот, который генерирует рэп-треки из голосовых сообщений пользователей. Все, что нужно для начала сольной карьеры в данном поприще — отправить войс и выбрать бит. А еще послушайте эксперимент «Яндекса» — Юрий Башмет, Никита Забелин и группа «Комсомольск» записали композиции на основе мелодий, сгенерированных нейросетью.