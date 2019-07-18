В Эрмитаже рассказали о появлении клонов официального сайта музея

В интернете стали чаще появляться дублированные клоны официального сайта Государственного Эрмитажа. По мнению сотрудников музея, их создают злоумышленники и перекупщики билетов.

Сайты-дублеры имеют очень похожие адреса и полностью скопированные оформления веб-страниц. Сотрудники музея напоминают, что единственным официальным сайтом Государственного Эрмитажа является www.hermitagemuseum.org, и просят быть внимательными при переходе на сайты потенциальных злоумышленников — адреса сайтов-клонов могут отличатся другими написанием или другим доменным именем.

«Просим вас быть очень внимательными, чтобы не стать жертвами мошенников и перекупщиков билетов. Билеты в Эрмитаж в сети Интернет можно приобрести только через официальный сайт музея», — говорится в официальном обращении музея.

Напомним, Эрмитаж продлил время работы, а также запустил в продажу специальные билеты для посещения выставки «Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры» — по 300 рублей. На основе экспозиции музея ранее был создан образовательный проект «Эрмитажная Академия» — энциклопедическое собрание, которое дает возможность представить историю мировой культуры от древности до современности. А еще в стенах музея представят произведения из собрания французского предпринимателя и одного из богатейших людей мира Бернара Арно. Полотна хранятся в фонде компании Louis Vuitton, президентом которой является Арно.