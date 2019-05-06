Грустный Гранин: новая табличка в саду писателя стала интернет-мемом

Сегодня утром петербургские активисты установили собственную именную табличку в саду имени Даниила Гранина . Безымянный сад на Гангутской улице был назван именем писателя год назад, однако опознавательные знаки так и не появились — неравнодушные не дождались появления официальной и решили установить свою собственную. Очень скоро новая табличка стала интернет-мемом — пользователи переименовали сквер в «Грустного Гранина».

Все дело в транскрипции, которой написано название — Sad Daniila Graninа. Петербуржцы указали на неточность и предложили свой, более подходящий вариант — Dаniil Granin's garden. Однако оказалось, что перевод осуществлен правильно, и опознавательные таблички с названиями улиц, станций метро и других названий представлены по правилам транслитерации — точной передачи знаков одной письменности знаками другой.

«Это общепринятая мировая практика.Есть карты для определенных языковых групп, но когда группы не установить пишут транскрипцию латинскими буквами местного названия», — встали на защиту таблички петербуржцы.

Напомним, еще в декабре 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти петербургского писателя Даниила Гранина и праздновании 100-летия со дня его рождения — тогда были учреждены мероприятия по установлению мемориальной доски на фасаде дома №8 по Малой Посадской улице, в котором писатель жил с 1955 по 2017 год, а также поручено присвоить имя писателя безымянному скверу на Гангутской улице. В конце 2018 года Минкульт совместно с Правительством Санкт-Петербурга также организовали открытый конкурс на соискание лучшего проекта для памятника писателю.