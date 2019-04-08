Путин заявил, что необходимо обеспечить свободу интернета

Во время встречи с организаторами 10-ого Российского форума по управлению интернетом Владимир Путин заявил, что важно противостоять киберугрозам, но при этом сохранить свободу интернета: «Здесь особую роль играет позиция самого интернет-сообщества, его открытость и готовность к конструктивному диалогу» — подчеркнул президент.

Как сообщает ТАСС, Путин обратил внимание и на то, что в наше время всемирная паутина играет важную роль: «Рунет служит серьезным конкурентным преимуществом для того, чтобы Россия стала одним из глобальных лидеров наступившей цифровой эпохи».

Напомним, что 18 марта Владимир Путин подписал закон о блокировке фейковых новостей и наказании за неуважение к власти. Документ запрещает распространять информацию, которую признают недостоверной. Например, новости, которые через искажение фактов создают угрозы обществу. Среди них — возможный вред здоровью и жизни людей, угрозы для работы важных объектов, нарушение порядка и другие.