С 5 марта китайская торговая платформа AliExpress запускает продажу автомобилей в России. Первым партнером станет китайский производитель Chery, который открывает на площадке официальный магазин — он начнет продавать кроссоверы Chery Tiggo 3, 4, 5 и 7 и комплектующие к нему. Продавцом выступит официальный дистрибьютор в компании в России «Чери Автомобили Рус».

Старт онлайн-продаж новой категории товаров приурочен к распродаже, которая начнется на AliExpress 28 марта. По словам представителя компании, которые приводит издание «Коммерсантъ», новое крупное взаимодействие с покупателем правильнее тестировать именно в это время, так как активность в виде распродаж позволяет в полной мере оценить заинтересованность в товаре. Позже планируется расширение числа брендов и привлечение покупателей за счет специальных предложений и дополнительного ассортимента.

«На протяжении длительного времени мы отмечаем повышенный интерес покупателей к новым категориям, среди которых значительный рост показывают в том числе товары для автомобилей и мотоциклов. Изучение спроса на крупные покупки станет логичным продолжением расширения нашего ассортимента премиальными и международными брендами», — отметил гендиректор AliExpress в России Лю Вей.

Для AliExpress запуск продажи автомобилей — важный показатель роста компании и того, насколько серьезно настроена платформа. Эксперты не исключают дальнейшего появления реселлеров на других онлайн-платформах. Сейчас онлайн-продажи автомобилей находятся в начале своего развития, но в будущем могут занять значительную долю рынка. AliExpress в данном случае может выступить конкурентом для традиционных автодилеров, однако, учитывая потребность в техобслуживании, ремонте и тест-драйве, которые предоставляют дилеры, вряд ли эта конкуренция будет серьезной.