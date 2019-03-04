Ксения Собчак показала новый выпуск шоу «Осторожно, Собчак» — девичник в сезон «гендерных праздников»

Ксения Собчак опубликовала на своем YouTube-канале новый выпуск шоу «Осторожно, Собчак» — приуроченный к Международному женскому дню. Ведущая назвала его «девичником в сезон гендерных праздников», главной темой которого стал феминизм.

Героинями нового выпуска стали продюсер Яна Рудковская, Залина Маршенкулова, лицо скандальной рекламы Reebok «Пересядь с иглы мужского одобрения», главный редактор глянцевого журнала Светлана Бондарчук, ЛГБТ-активистка Белла Рапопорт, создательница Peopletalk Лаура Джугелия и автор Telegram-каналов «Вашу мать!» и «Дочь разбойника» Анастасия Красильникова.

Накануне 8 марта Ксения Собчак устроила «девичник» и обсудила вместе с героинями, «когда можно класть руку на колено феминистке, возможен ли секс на корпоративе и что будет с Рудковской, если Гном Гномыч станет геем». «С наступающим праздником, Клары Цеткин и Розы Люксембург вас!», — подписала анонс Собчак.

О том, что Ксения Собчак планирует заняться видеоконтентом на YouTube, стало известно 18 января — телеведущая опубликовала небольшое хоррор-видео с подписью: «Он был главной надеждой своей страны. Но что-то пошло не так. Грядут перемены. Скоро в YouTube Show "Осторожно Собчак"». Первым гостем стал футболист Федор Смолов.

Напомним, ранее уже вышло два выпуска шоу «Осторожно, Собчак» — их героями стали футболист Федор Смолов и врач-психотерапевт (первый публичный!) Андрей Курпатов.