Законопроект об автономном интернете в России решили смягчить
Комитет Госдумы по информационной политике решил смягчить законопроект об автономном интернете в России. Из него могут исключить требование Роскомнадзора создать национальную систему доменных имен. Оказалось, что похожие базы уже существуют и успешно работают.
О том, что в настоящий момент ведутся дискуссии на тему смягчения законопроекта, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники — в том числе информацию подтверждает председатель комитета Леонид Левин. В ходе обсуждения будет принято решение о том, будет ли исключено требование о создании национального реестра доменных имен на базе Роскомнадзора из законопроекта о «суверенном рунете», одобренного Госдумой в первом чтении 12 февраля.
Система доменных имен в России уже существует — ее работу обеспечивает и поддерживает Координационный центр и Технический центр интернета. Сообщается, что система находится под полным контролем государства, а дополнительная база доменов, подконтрольная Роскомнадзору, не имеет необходимости для появления. Расширение полномочий Роскомнадзора за счет создания нового реестра доменных имен под его контролем не одобрили Министерство финансов и Министерство юстиции, а также операторы связи.
Исключение требования по созданию реестра доменных имен на базе Роскомнадзора позволит избежать дублирования функций защиты российского интернета.
Напомним, в декабре прошлого года в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает создание и развитие инфраструктуры для автономной работы рунета. Это сделано на случай, если российский сегмент отключат от всемирной сети. Инициаторами проекта выступили сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Андрей Луговой. В середине января ее публично поддержали крупнейшие отечественные IT-компании Mail.ru и «Яндекс», потому что так «индустрия будет чувствовать себя спокойнее».
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