Законопроект об автономном интернете в России решили смягчить

Комитет Госдумы по информационной политике решил смягчить законопроект об автономном интернете в России. Из него могут исключить требование Роскомнадзора создать национальную систему доменных имен. Оказалось, что похожие базы уже существуют и успешно работают.

О том, что в настоящий момент ведутся дискуссии на тему смягчения законопроекта, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники — в том числе информацию подтверждает председатель комитета Леонид Левин. В ходе обсуждения будет принято решение о том, будет ли исключено требование о создании национального реестра доменных имен на базе Роскомнадзора из законопроекта о «суверенном рунете», одобренного Госдумой в первом чтении 12 февраля.

Система доменных имен в России уже существует — ее работу обеспечивает и поддерживает Координационный центр и Технический центр интернета. Сообщается, что система находится под полным контролем государства, а дополнительная база доменов, подконтрольная Роскомнадзору, не имеет необходимости для появления. Расширение полномочий Роскомнадзора за счет создания нового реестра доменных имен под его контролем не одобрили Министерство финансов и Министерство юстиции, а также операторы связи.

Исключение требования по созданию реестра доменных имен на базе Роскомнадзора позволит избежать дублирования функций защиты российского интернета.