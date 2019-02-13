Пользователи «ВКонтакте» смогут отправлять валентинки в будущее

Соцсеть «ВКонтакте» запускает сервис «Коробка для валентинок», с помощью которого пользователи смогут отправлять друг другу анонимные поздравления с Днем всех влюбленных или отправить валентинку в будущее.

Чтобы признаться в любви, нужно зайти на сервис, ввести текст и указать адресата — им может быть любой пользователь соцсети. Все послания будут доставлены 14 февраля.