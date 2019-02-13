Пользователи «ВКонтакте» смогут отправлять валентинки в будущее
Соцсеть «ВКонтакте» запускает сервис «Коробка для валентинок», с помощью которого пользователи смогут отправлять друг другу анонимные поздравления с Днем всех влюбленных или отправить валентинку в будущее.
Чтобы признаться в любви, нужно зайти на сервис, ввести текст и указать адресата — им может быть любой пользователь соцсети. Все послания будут доставлены 14 февраля.
Валентинка останется анонимной, если адресат не ответит. Но если признание будет взаимным, то сервис рассекретит автора и предложит людям созвониться или написать друг другу.
Также пользователи смогут отправить послание в будущее, которые адресаты получат 14 февраля 2020 года. Сервис доступен в веб-версии сайта и в мобильных приложениях.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.