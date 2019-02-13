Отличная новость для всех девушек, кто не знает, как и с кем провести День всех влюбленных. Молодой актер, звезда сериала «Улица», Дэни Яровский объявил, что его сердце свободно и он в активном поиске своей спутницы.

В преддверии Дня святого Валентина приложение для знакомств Badoo вместе с Дэни Яровским запустило конкурс «Свидание со звездой». Его правила Дэни подробно описал в своем посте в Instagram. Так что у каждой девушки есть возможность отправиться на романтический ужин с актером в его любимый ресторан, название которого он пока держит в секрете. Звучит как «незабываемый вечер» и время, проведенное с интересным человеком, а вдруг еще и звезды сойдутся и между вами пробежит искра? За такой шанс стоит побороться.