Актер Дэни Яровский объявил, что ищет свою судьбу в приложении для знакомств Badoo
Отличная новость для всех девушек, кто не знает, как и с кем провести День всех влюбленных. Молодой актер, звезда сериала «Улица», Дэни Яровский объявил, что его сердце свободно и он в активном поиске своей спутницы.
В преддверии Дня святого Валентина приложение для знакомств Badoo вместе с Дэни Яровским запустило конкурс «Свидание со звездой». Его правила Дэни подробно описал в своем посте в Instagram. Так что у каждой девушки есть возможность отправиться на романтический ужин с актером в его любимый ресторан, название которого он пока держит в секрете. Звучит как «незабываемый вечер» и время, проведенное с интересным человеком, а вдруг еще и звезды сойдутся и между вами пробежит искра? За такой шанс стоит побороться.
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💘All you need is love, Love is all you need💘 В преддверии Дня Всех Влюбленных мы вместе с @badoo_ru решили устроить невероятную авантюру 🌪 Все, что нужно сделать: ⠀ • Подпишись на @badoo_ru ⠀ • Пройди по ссылке в описании моего профиля на Badoo и напиши мне сообщение "Я хочу с тобой на свидание" ⠀ • Поставь 💜 в комментариях, чтобы я мог видеть всех участниц 14 февраля я выберу одну из Вас и приглашу на настоящее свидание в любимый ресторан 💔 Безумно интересно, чем это всё закончится 🔥#badoo
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