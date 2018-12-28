Что смотреть на выставке «Сад сновидений»

1 января в здании старинного газгольдера откроется выставка интерактивных инсталляций Yota Lab, созданных с помощью 3D-графики, VR, робототехники, а также видеомаппинга и звуковых эффектов.

Посетителей ждут 15 тематических зон, погружающих в «глубокий сон». В вестибюле вас встретят инсталляции с участием промышленных роботов, затем вы окажетесь в космическом пространстве с шарами-планетами и шумом Вселенной, потом станете пассажиром настоящего плацкартного вагона с сюрреалистическим пейзажем за окном, попадете в комнату с гиперболизированными тенями и опускающимся потолком и, наконец, — в сад со сказочными животными. Все это сопровждается информацией об изучении феномена сновидений и исследованиях Фрейда в этой области. «Сад сновидений» – первая выставка, полностью созданная резидентами Yota Lab. Каждая локация выставки – сон персонажа, который рассказывает свою историю. Посетители смогут погрузиться в атмосферу их сновидений: от кошмаров до вещих снов.

Science art – это синтез науки и искусства, о чем не сложно догадаться из названия. Это искусство, которое выходит за границы художественного мира, проникая в научные лаборатории. Сложно определить, что здесь первично: искусство или наука, но ясно одно, что такие эксперименты интересны самой широкой аудитории. И тем, кому понятнее технический язык, и тем, кому ближе метафоричность и иносказательность. Yota Lab с помощью новейших технологий воссоздает то, что всегда было и остается для всех загадкой – наши сновидения. «Каждый гость выставки сможет наяву погрузиться в иную реальность», – комментирует Евгений Гудов, управляющий открытой лабораторией Yota Lab.