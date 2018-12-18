СМИ: российские власти будут блокировать сайты по новой системе

Русская служба «Би-би-си» выяснила, что в 2019 году Роскомнадзор собирается переходить на новую систему блокировки сайтов и сервисов. На эти цели власти готовы потратить около 20 млрд рублей.

Новые технологии должны решить проблему с блокировкой Telegram. Мессенджер заблокировали в апреле 2018 года, но многие успешно им пользуются, обходя блокировку с помощью VPN.

По данным издания, новая система основаны на технологии DPI или глубокого анализа пакетов (Deep packet inspection). Чтоб всё работало, провайдеры должны подключить к своей сети устройство для анализа всего трафика абонентов и выделять конкретные пакеты.

Технологи DPI позволяет блокировать конкретные сайты без вреда другим ресурсам. Во время борьбы Telegram по IP, Роскомнадзор заблокировал миллионы сервисов, которые не входили в реестр запрещенных.