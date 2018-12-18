СМИ: российские власти будут блокировать сайты по новой системе
Русская служба «Би-би-си» выяснила, что в 2019 году Роскомнадзор собирается переходить на новую систему блокировки сайтов и сервисов. На эти цели власти готовы потратить около 20 млрд рублей.
Новые технологии должны решить проблему с блокировкой Telegram. Мессенджер заблокировали в апреле 2018 года, но многие успешно им пользуются, обходя блокировку с помощью VPN.
По данным издания, новая система основаны на технологии DPI или глубокого анализа пакетов (Deep packet inspection). Чтоб всё работало, провайдеры должны подключить к своей сети устройство для анализа всего трафика абонентов и выделять конкретные пакеты.
Технологи DPI позволяет блокировать конкретные сайты без вреда другим ресурсам. Во время борьбы Telegram по IP, Роскомнадзор заблокировал миллионы сервисов, которые не входили в реестр запрещенных.
Но эксперты утверждают, что надежды РКН могут не оправдаться. «DPI не поможет заблокировать Telegram, так как последний может маскировать свой трафик под HTTPS, инкапсулировать в VPN и другие протоколы. Причём менять схему может более оперативно, чем производители оборудования», — рассказывает Антон Розенберг бывший техдиректор «ВКонтакте».
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