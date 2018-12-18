Данила Поперечный снялся в несуществующем фильме про тюрьму для блогеров

По сюжету главный герой — видеоблогер, жизнь которого резко меняется. Из кумира миллионов он становится заключенным в специальной тюрьме для интернет преступников. Вместе с ним срок отбывают люди, которые сделали «не тот» репост, изветсные молодежные рэперы, интернет-тролли и другие.

Герой пытается бежать, даже не подозревая, что вся эта тюрьма — реалити-шоу.

«Я давно мечтал снимать фильмы, но идей так много, что для начала я решил снимать трейлеры, — рассказывает режиссер, — Возможно, какие-то из этих трейлеров настолько понравятся людям, что будут реализованы в виде полноценных фильмов».