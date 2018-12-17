Появился YouTube-канал с экскурсиями по историческим петербургским домам

Петербургский гид Роман Везенин запустил канал на YouTube, куда выкладывает ролики с экскурсиями по известным домам города.

Так, одна из видеоэкскурсий посвящена дому эмира Бухарского на Петроградской стороне. Всего на канале уже около 14 роликов. Среди них есть посвященные особняку Нейдгарта на Кирочной улице, круглому дому на Фонтанке, дому-прянику на Колокольной улице и другим знаменитым домам.