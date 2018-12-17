Социальная сеть «ВКонтакте» запустила акцию «Новогоднее обещание». Об этом «Собака.ru» сообщила пресс-служба компании.

Пользователи соцсети смогут опубликовать предновогоднее обещание на своей странице, а также узнать, что планируют сделать друзья и звезды в 2019 году. Для этого необходимо перейти на страницу спецпроекта.

Там пользователи могут написать своё обещание, а также узнать, сколько всего человек поделились своими планами и какие цели поставили себе друзья и знаменитости. Текст обещания публикуется на стене пользователя под хештегом #ВНовомГодуЯОбещаю.

Впервые акция «Новогоднее обещание» прошла в соцсети в конце 2016 года. Тогда свои посты оставили более 1, 7 млн пользователей социальной сети. Самыми популярными оказались обещания учиться, заниматься спортом и читать книги.