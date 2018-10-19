Конкурс на новый бренд Петербурга приостановлен УФАС

В Петербурге приостановили конкурс на разработку «мета-бренда» города — на замену прежнего логотипа, созданного студией Артемия Лебедева.

Это произошло из-за жалобы, поступившей в УФАС от Ассоциации коммуникационных агентств России в Петербурге. Там считают, что условия отбора ограничивают конкуренцию, так как задачи не входят в компетенцию рекламных агентств, а на выполнение работ выделено мало времени: 2 месяца.

Напомним, конкурс на разработку «мета-бренда» Петербурга был объявлен в середине сентября городским комитетом по развитию туризма. Бюджет оценили в 8,2 млн рублей.

Максимальная сумма контракта составляет почти 8,3 млн рублей. Конкурс объявлен с целью формирования имиджа Петербурга, продвижения на российском и международном уровне. Логотип будет использоваться городским туристическим бюро и конгрессно-выставочным центром. Выполнить работы необходимо к декабрю 2018 года.

4 июня Смольный по требованию петербургского УФАС расторг со Студией Артемия Лебедева контракт на создание туристического логотипа Петербурга. Студия взялась сделать логотип всего за 1 рубль, тогда как гендиректор компании «Григорьев Борис и партнеры» оценивал работу в промежутке от 2 млн до 20 млн рублей. В ФАС сочли, что закупка производилась без открытого конкурса, что создало дискриминационные условия для других участников рынка.