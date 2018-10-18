ФСБ хочет полностью контролировать весь интернет

Для более успешной борьбы с терроризмом спецслужбы хотят полностью контролировать сеть, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на первого заместителя директора ФСБ Сергея Смирнова.

По его словам, киберпространство должно находиться под контролем компетентных органов, так как без этого невозможно гарантировать должное обеспечение информационной безопасности и противостоять террористическим угрозам. К слову, заявление замглавы ФСБ прозвучало после трагедии в Керчи. По предварительной информации, как собрать самодельное взрывное устройство – студент выяснил в Интернете.

О том, что за интернет-контентом, который через мобильные гаджеты потребляют в России несовершеннолетние, будут следить спецслужбы, «Фонтанке» накануне рассказал заместитель председателя комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.