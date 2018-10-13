Facebook запустил функцию 3D-фотографий

Эффект объёма достигается благодаря двойной камере, которая присутствует на новых смартфонах. Несмотря на это, у многих пользователей данная функция остаётся недоступной.

Несколько снимков соединяются в один, в результате чего появляется глубина. У фотографий можно менять перспективу с помощью тачпада или мыши. Их также можно просматривать с помощью очков виртуальной реальности.