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Facebook запустил функцию 3D-фотографий

В Facebook появилась новая функция 3D-фотографий. Они будут появляться в лентах новостей вместе с другими публикациями.

 

 

Эффект объёма достигается благодаря двойной камере, которая присутствует на новых смартфонах. Несмотря на это, у многих пользователей данная функция остаётся недоступной.

Несколько снимков соединяются в один, в результате чего появляется глубина. У фотографий можно менять перспективу с помощью тачпада или мыши. Их также можно просматривать с помощью очков виртуальной реальности.


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