Создательница Ждуна сделала новую скульптуру и просит помочь с выбором имени
«Мать» Ждуна, голландская художница Маргрит ван Брифорт опубликовала в своем Instagram снимок новой скульптуры и предложила подсписчикам выбрать для нее имя.
Скульптура, судя по фотографии, похожа на большого и бесформенного шарпея розового цвета. Русскоязычные пользователи Instagram предлагают в качестве вариантов «чучело Нахлобучело», а также «Прошун», «Глядун», «Плакун».
Напомним, что изначально скульптура Homunculus Loxodontus ван Брифорт создавалась как собирательный образ ждущих в очереди к врачу людей. Но пользователи поняли, что обрюзгший персонаж — это про жизнь в целом: Ждуна поместили на мемы про работу бухгалтером, он стал соседом грустного Киану Ривза. Помимо этого Ждуна называть символом не только Почты России», но и всей страны.
В конце августа 2018 года, петербургская компания ООО «Си Ди Лэнд Контакт», владеющая правами на Ждуна, отсудила у «Мегафона» более 8 млн рублей, а в сентябре петербуржцы заметили на дамбе человека в костюме Ждуна, который «проехал» (а точнее передвигал ногами) на красном мотоцикле очень необычного дизайна.
Фото: @margrietvanbreevoort
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