Создательница Ждуна сделала новую скульптуру и просит помочь с выбором имени

Напомним, что изначально скульптура Homunculus Loxodontus ван Брифорт создавалась как собирательный образ ждущих в очереди к врачу людей. Но пользователи поняли, что обрюзгший персонаж — это про жизнь в целом: Ждуна поместили на мемы про работу бухгалтером, он стал соседом грустного Киану Ривза. Помимо этого Ждуна называть символом не только Почты России», но и всей страны.