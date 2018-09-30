Видео: Данила Поперечный — о своем сериале, мате Пушкина и советских комиках
В сентябрьском номере журнала «Собака.ru» вышло интервью с Данилой Поперечным — харизматичным стендап-комиком, который прославился без поддержки телеканалов. Данила начинал с дерзкого и озорного YouTube-блога, а теперь собрал Ледовый на сольный концерт «Нелицеприятный» (его посмотрели 7 миллионов человек) и снял сериал о комике в депрессии «Ничего смешного». «Собака.ru» публикует полную версию интервью. Конечно, в формате видео!
Что внутри:01:28 — О рэпере Face
02:05 — Кто писал шутки для тура «Нелицеприятный»?
02:20 — «Ванга знала, что будет спамом?»
03:06 — О детстве
03:47 — Писюн на тихом часу в детском саду
04:11 — О Пушкине, матах и алкоголизме
05:19 — «В свободе рождается самое настоящее»
06:41 — Зачем Даня матерится?
07:10 — О шутках ниже пояса
08:55 — Кто целевая аудитория творчества?
09:49 — Луи Си Кей и Дэйв Шапелл
10:13 — Лицо Дани симпатичное?
11:06 — Какие смыслы вкладывает в творчество?
13:33 — Чем плох «Комик в городе» Руслана Белого?
14:34 — «У квн-щиков два шрама на чувстве юмора»
15:23 — «Хороший стендап-комик говорит о том, о чем все думают, но боятся сказать»
15:35 — О советских сатириках
17:02 — Любого шутника можно посадить — юристы не знают слов «ирония» и «сарказм»
17:15 — «Мы живем в самое свободное время. Мы можешь записать свои мысли, выложить в интернет — и это увидят люди по всей планете»
17:36 — Политика телеканала = новая цензура
18:44 — Об Аншлаге, шоу Игоря Угольников «Оба-на!», О.С.П.-студии и Смехопанораме
19:56 — «Юмор — это ловушка, удивление»
20:16 — О прорыве Comedy Club [Даня показывает Ивана Дулина]
21:29 — Запрос на абсолютную свободу слова — причина популярности Дани?
14:34 — «У квн-щиков два шрама на чувстве юмора»
15:23 — «Хороший стендап-комик говорит о том, о чем все думают, но боятся сказать»
15:35 — О советских сатириках
17:02 — Любого шутника можно посадить — юристы не знают слов «ирония» и «сарказм»
17:15 — «Мы живем в самое свободное время. Мы можешь записать свои мысли, выложить в интернет — и это увидят люди по всей планете»
17:36 — Политика телеканала = новая цензура
18:44 — Об Аншлаге, шоу Игоря Угольников «Оба-на!», О.С.П.-студии и Смехопанораме
19:56 — «Юмор — это ловушка, удивление»
20:16 — О прорыве Comedy Club [Даня показывает Ивана Дулина]
21:29 — Запрос на абсолютную свободу слова — причина популярности Дани?
21:50 — о детстве в Воронеже
24:19 — Эдди Мерфи влюбил в жанр стендап-комедии
25:10 — А Луи Си Кей вдохновил начать этим заниматься
26:59 — «Ничего не почувствовал, собрав Ледовый»
28:22 — Какие проблемы создала популярность?
29:32 — О плагиате в юморе и редакторе из AllStandUp
33:33 — О выгорании
34:40 — Как снимали сериал Дани «Ничего смешного»?
38:10 — Даня обещает переснять «Парки и зоны отдыха» и сыграть Энди, если сериал «Ничего смешного» зайдет.
24:19 — Эдди Мерфи влюбил в жанр стендап-комедии
25:10 — А Луи Си Кей вдохновил начать этим заниматься
26:59 — «Ничего не почувствовал, собрав Ледовый»
28:22 — Какие проблемы создала популярность?
29:32 — О плагиате в юморе и редакторе из AllStandUp
33:33 — О выгорании
34:40 — Как снимали сериал Дани «Ничего смешного»?
38:10 — Даня обещает переснять «Парки и зоны отдыха» и сыграть Энди, если сериал «Ничего смешного» зайдет.
Интервьюер: Ксения Чапкевич
Видео: Лилия Шапран
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