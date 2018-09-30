Видео: Данила Поперечный — о своем сериале, мате Пушкина и советских комиках

В сентябрьском номере журнала «Собака.ru» вышло интервью с Данилой Поперечным — харизматичным стендап-комиком, который прославился без поддержки телеканалов. Данила начинал с дерзкого и озорного YouTube-блога, а теперь собрал Ледовый на сольный концерт «Нелицеприятный» (его посмотрели 7 миллионов человек) и снял сериал о комике в депрессии «Ничего смешного» . «Собака.ru» публикует полную версию интервью. Конечно, в формате видео!

Что внутри: 01:28 — О рэпере Face

02:05 — Кто писал шутки для тура «Нелицеприятный»?

02:20 — «Ванга знала, что будет спамом?»

03:06 — О детстве

03:47 — Писюн на тихом часу в детском саду

04:11 — О Пушкине, матах и алкоголизме

05:19 — «В свободе рождается самое настоящее»

06:41 — Зачем Даня матерится?

07:10 — О шутках ниже пояса

08:55 — Кто целевая аудитория творчества?

09:49 — Луи Си Кей и Дэйв Шапелл

10:13 — Лицо Дани симпатичное?

11:06 — Какие смыслы вкладывает в творчество?

13:33 — Чем плох «Комик в городе» Руслана Белого?

14:34 — «У квн-щиков два шрама на чувстве юмора»

15:23 — «Хороший стендап-комик говорит о том, о чем все думают, но боятся сказать»

15:35 — О советских сатириках

17:02 — Любого шутника можно посадить — юристы не знают слов «ирония» и «сарказм»

17:15 — «Мы живем в самое свободное время. Мы можешь записать свои мысли, выложить в интернет — и это увидят люди по всей планете»

17:36 — Политика телеканала = новая цензура

18:44 — Об Аншлаге, шоу Игоря Угольников «Оба-на!», О.С.П.-студии и Смехопанораме

19:56 — «Юмор — это ловушка, удивление»

20:16 — О прорыве Comedy Club [Даня показывает Ивана Дулина]

21:29 — Запрос на абсолютную свободу слова — причина популярности Дани?