Инстаграм добавил стикеры с описанием товаров в Stories брендов

В Instagram появились обновления, с помощью которых теперь можно совершать покупки прямо в приложении. Об этом компания сообщила в своем официальном блоге.

Покупки в Stories доступны для пользователей по всему миру. Доступен специальный раздел в виде нового персонализированного канала с товарами брендов, на которые подписаны пользователи. В компании приводят данные о 90 миллионах аккаунтов в месяц, которые так или иначе взаимодействуют с покупками в соцсети.

Напомним, ранее Instagram добавил возможность верификации аккаунта для всех пользователей. Теперь все пользователи могут получить «галочку», которая ранее была доступна для аккаунтов звезд или известных блогеров.