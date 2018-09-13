Петербуржцы делятся в Twitter обзорами с плюсами и минусами районов города
Блогер Twitter под ником Сергей Д запустил тред, в котором призвал своих подписчиков поделиться плюсами и минусами районов Петербурга. В качестве примера он написал о Красносельском: из плюсов блогер отметил то, что там "можно увидеть пасующихся коров", а из минусов - что встретить крупный рогатый скот можно не везде.
В комментариях к записи пользователи соцсети начали делиться своими наблюдениями: о Василеостровском, Центральном и других районах города. Кто-то отнесся к треду с юмором, а кто-то всерьез решил перечислить главные особенности.
Уважаемые жители СПб, а напишите +/- района, в котором вы живёте.— Сергей Д (@sd0107) 13 сентября 2018 г.
Ну тип, В.О.
+ – только один минус
- – левые люди приходят умирать
Красносельский:
+ Можно встретить пасущихся коров
– встретить можно не везде
Купчино:
+ Можно жарить шашлыки на балконе
- слишком комфортный
Летом петербурженка под ником rosya skrypnik выложила в Twitter свои наблюдения о Петроградской стороне. В своем аккаунте она публикует твиты о граффити, которые есть в районе, необычных заведениях и достопримечательностях, о которых мало кто знает, а также о лучшей шаверме на острове, кафе где обитают телевизионщики и многом
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