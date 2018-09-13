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Петербуржцы делятся в Twitter обзорами с плюсами и минусами районов города

Блогер Twitter под ником Сергей Д запустил тред, в котором призвал своих подписчиков поделиться плюсами и минусами районов Петербурга. В качестве примера он написал о Красносельском: из плюсов блогер отметил то, что там "можно увидеть пасующихся коров", а из минусов - что встретить крупный рогатый скот можно не везде. 

В комментариях к записи пользователи соцсети начали делиться своими наблюдениями: о Василеостровском, Центральном и других районах города. Кто-то отнесся к треду с юмором, а кто-то всерьез решил перечислить главные особенности.

Летом петербурженка под ником rosya skrypnik выложила в Twitter свои наблюдения о Петроградской стороне. В своем аккаунте она публикует твиты о граффити, которые есть в районе, необычных заведениях и достопримечательностях, о которых мало кто знает, а также о лучшей шаверме на острове, кафе где обитают телевизионщики и многом 


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