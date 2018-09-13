Петербуржцы делятся в Twitter обзорами с плюсами и минусами районов города

Блогер Twitter под ником Сергей Д запустил тред, в котором призвал своих подписчиков поделиться плюсами и минусами районов Петербурга. В качестве примера он написал о Красносельском: из плюсов блогер отметил то, что там "можно увидеть пасующихся коров", а из минусов - что встретить крупный рогатый скот можно не везде.

В комментариях к записи пользователи соцсети начали делиться своими наблюдениями: о Василеостровском, Центральном и других районах города. Кто-то отнесся к треду с юмором, а кто-то всерьез решил перечислить главные особенности.