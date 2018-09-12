Как петербургский программист в свободное время создал приложение для ЗСД лучше официального
Петербургский программист Максим Ерехинский часто ездил по ЗСД и решил в свободное от работы время сделать приложение для удобного пользования автомагистралью. Его «Мой ЗСД» оценили в 4,7 баллов, тогда как у официального сервиса их всего 1,9. Нам Максим рассказал, для чего занялся этим проектом и почему обычный заинтересованный горожанин оказался эффективнее команды специалистов.
Меня зовут Максим Ерехинский, я программист и коренной петербуржец. Все жизненные проблемы и трудности я сначала пропускаю через «призму программиста». Например, если нужно сделать какую-то монотонную работу, я спрашиваю себя: «Это можно автоматизировать?», а когда сталкиваюсь с повторяющимися действиями, задумываюсь: «Я могу написать программу, приложение, спаять устройство?» Я редко задаюсь вопросом, действительно ли нужно это делать, скорее мной движет дух исследователя и первопроходца.
Первое приложение для ЗСД
Эта история началась летом 2015 года, когда, купив свой первый транспондер, я с удивлением обнаружил, что никакого мобильного приложения для ЗСД не существует, есть только неудобный личный кабинет. Я не мобильный разработчик, но решил, что было бы хорошо попробовать самостоятельно сделать приложение, заодно изучив что-то новое. Было решено писать под iOS на языке Swift. Через пару недель я выпустил простейший «ЗСД Баланс», который решал только одну задачу – просмотр количества средств. Спустя какое-то время я научил его открывать форму оплаты, на этом функции заканчивались.
Официальное приложение
Пока я дублировал сервис для Android, вышло официальное приложение «Ваш ЗСД», но оно имело существенный недостаток – требовало повторную регистрацию. Это значит, что логин и пароль от личного кабинета на сайте ЗСД к нему не подходили. Я решил, что это знак, и продолжил разработку своего проекта. После запуска версии для Android от пользователей начали поступать конструктивные предложения.
Одно из них – возможность управления сразу несколькими договорами. Оказалось, что во многих семьях, где есть более одного автомобиля, вместо того, чтобы оформить дополнительный транспондер на существующий договор, люди просто заводили еще один. Функции мультиаккаунтности нет в официальном приложении до сих пор, а мы сделали это уже давно.
Преимущества перед официальным приложением
На два года я забыл о приложении и следил за его ростом, пока в 2017 году не начал ездить по ЗСД ежедневно. Стало очевидно, что нужно сделать что-то более функциональное и при этом удобное. «Ваш ЗСД» к тому времени стал гораздо лучше, но все равно вызывал у меня дискомфорт. Я снова решил изучить новую технологию (на этот раз React Native) и выпустил проект «Мой ЗСД». Сейчас у него более 10 000 активных пользователей, средний рейтинг 4.8 и 450 оценок, большинство из которых позитивные.
Помимо постоянного улучшения базового инструментария, я добавляю различные функции, которые должны помочь людям экономить деньги. Например, только в моем приложении есть «Тарифный помощник» – это специальный калькулятор, который позволяет разобраться в хитром наборе опций и понять, какую выгоднее использовать.
Я стараюсь сделать интерфейс максимально удобным. Например, если мы говорим об «Автоплатеже», то процесс его подключения выглядит как ассистент, который состоит из нескольких последовательных шагов, а в официальном приложении эти настройки разбросаны в разных местах.
Или раздел «Позвонить/Контактные телефоны» в официальном приложении выглядит как несколько кнопок для звонка, при этом указаны три диспетчерских пункта без информации, где находится их зона ответственности. Человек не может понять, куда ему звонить в случае необходимости, далеко не все знают, где, например, начинается и заканчивается центральный участок ЗСД. Подобные недочеты я и стараюсь исправлять, экономя время и нервы людей.
Почему официальное приложение оказалось хуже любительского?
В IT есть хороший термин «dogfooding», который в прямом смысле значит «есть еду своей собаки», но в переносном замечательно описывает то, что я делаю. Я ежедневно пользуюсь своим приложением, нахожу в нем проблемы, делаю его удобнее в первую очередь для себя, и это оказывается удобным для многих. Поэтому моя мотивация совершенствовать проект гораздо выше, чем у тех, кто делает это официально.
«Мой ЗСД» – это хобби, которым я занимаюсь в свободное от работы (и семьи) время. Никто не платит мне за разработку, не спонсирует приобретение сертификатов, в приложении нет рекламы. Зачем я вообще это делаю? Первая причина профессиональная: я развиваюсь как программист, пробую новые технологии, и на мой взгляд, результат очень неплох, учитывая, что я работаю в одиночку – у меня нет ни дизайнеров, ни тестировщиков. Вторая скорее эгоистичная – мне очень важна обратная связь и отзывы, которые я получаю от жителей нашего города. Они заряжают меня энергией и заставляют двигаться дальше, продолжать творить.
Общение с разработчиками «Ваш ЗСД»
Было бы хорошо, если бы те, кто занимается городом официально, чиновники и бизнес, умели договариваться, перенимать опыт у замотивированных граждан. Большинство инициатив можно использовать во благо, это экономит время и ресурсы. С представителями ЗСД контакт у меня был, но ни к чему конструктивному прийти не удалось. Никаких конкретных предложений не поступало, а просто дарить свой проект я не хочу – я вложил в него много времени, для меня важно, чтобы его качество сохранилось на том же уровне.
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