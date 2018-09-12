Как петербургский программист в свободное время создал приложение для ЗСД лучше официального

Официальное приложение

Пока я дублировал сервис для Android, вышло официальное приложение «Ваш ЗСД», но оно имело существенный недостаток – требовало повторную регистрацию. Это значит, что логин и пароль от личного кабинета на сайте ЗСД к нему не подходили. Я решил, что это знак, и продолжил разработку своего проекта. После запуска версии для Android от пользователей начали поступать конструктивные предложения.

Одно из них – возможность управления сразу несколькими договорами. Оказалось, что во многих семьях, где есть более одного автомобиля, вместо того, чтобы оформить дополнительный транспондер на существующий договор, люди просто заводили еще один. Функции мультиаккаунтности нет в официальном приложении до сих пор, а мы сделали это уже давно.

Преимущества перед официальным приложением

На два года я забыл о приложении и следил за его ростом, пока в 2017 году не начал ездить по ЗСД ежедневно. Стало очевидно, что нужно сделать что-то более функциональное и при этом удобное. «Ваш ЗСД» к тому времени стал гораздо лучше, но все равно вызывал у меня дискомфорт. Я снова решил изучить новую технологию (на этот раз React Native) и выпустил проект «Мой ЗСД». Сейчас у него более 10 000 активных пользователей, средний рейтинг 4.8 и 450 оценок, большинство из которых позитивные.

Помимо постоянного улучшения базового инструментария, я добавляю различные функции, которые должны помочь людям экономить деньги. Например, только в моем приложении есть «Тарифный помощник» – это специальный калькулятор, который позволяет разобраться в хитром наборе опций и понять, какую выгоднее использовать.

Я стараюсь сделать интерфейс максимально удобным. Например, если мы говорим об «Автоплатеже», то процесс его подключения выглядит как ассистент, который состоит из нескольких последовательных шагов, а в официальном приложении эти настройки разбросаны в разных местах.