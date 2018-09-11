Pokémon GO вышла в России спустя два года(( после мирового запуска

Игра Pokémon GO от компании Niantic стала официально доступна для пользователей из России. Ее можно скачать в российских App Store и Google Play.

По всему миру ее запустили в 2016 году. Тогда ряд СМИ писал о скором выходе Pokémon GO и в России: в качестве срока называли июль 2016 года. Позже эту информацию опровергли «из-за проблем с серверами».