Pokémon GO вышла в России спустя два года(( после мирового запуска
Игра Pokémon GO от компании Niantic стала официально доступна для пользователей из России. Ее можно скачать в российских App Store и Google Play.
По всему миру ее запустили в 2016 году. Тогда ряд СМИ писал о скором выходе Pokémon GO и в России: в качестве срока называли июль 2016 года. Позже эту информацию опровергли «из-за проблем с серверами».
Ранее студия Niantic, разработавшая игры Ingress и Pokemon Go, заявила о создании нового проекта в дополненной реальности по вселенной «Гарри Поттера» — Harry Potter: Wizards Unite. Создатели обещали, что события в игре по миру «Гарри Поттера», как и в Pokemon Go, будут привязаны к объектам в реальном мире: игроки смогут изучать заклинания, биться с «легендарными чудовищами» и объединяться с другими игроками, «чтобы побеждать могущественных врагов».
В свое время за семь месяцев после своего выхода Pokémon GO принесла создателям миллиард долларов и продержалась в топе App Store целых 74 дня.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.