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Pokémon GO вышла в России спустя два года(( после мирового запуска

Игра Pokémon GO от компании Niantic стала официально доступна для пользователей из России. Ее можно скачать в российских App Store и Google Play.

По всему миру ее запустили в 2016 году. Тогда ряд СМИ писал о скором выходе Pokémon GO и в России:  в качестве срока называли июль 2016 года. Позже эту информацию опровергли «из-за проблем с серверами».

Ранее студия Niantic, разработавшая игры Ingress и Pokemon Go, заявила о создании нового проекта в дополненной реальности по вселенной «Гарри Поттера» — Harry Potter: Wizards Unite. Создатели обещали, что события в игре по миру «Гарри Поттера», как и в Pokemon Go, будут привязаны к объектам в реальном мире: игроки смогут изучать заклинания, биться с «легендарными чудовищами» и объединяться с другими игроками, «чтобы побеждать могущественных врагов».

В свое время за семь месяцев после своего выхода Pokémon GO принесла создателям миллиард долларов и продержалась в топе App Store целых 74 дня. 


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