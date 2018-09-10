Разработчики Tor выпустили официальное приложение для смартфонов

Разработчики анонимного браузера Tor, позволяющего обходить блокировки сайтов, выпустили официальное мобильное приложение для Android.

Программа доступна для скачивания в Google Play. Тем не менее пользователей приложения предупредили о возможных ошибках в его работе в первое время. Разработчики обещают устранить их.

Помимо самого приложения, пользователям необходимо скачать прокси-клиент Orbot, в противном случае подключения не произойдет. В дальнейшем создатели сервиса планируют обновить программу так, чтобы она могла работать без дополнительного сервиса. Что касается версии для iOS, то пока о дате ее выхода неизвестно.

1 ноября 2017 года в России вступил в силу закон о блокировке сервисов, программ и специализированных сайтов, которые позволяют получить доступ к запрещенным ресурсам. Соответствующие поправки в июле подписал президент России Владимир Путин. Для исполнения закона запускается федеральная государственная информационная система. Владельцы анонимайзеров и VPN-сервисов должны теперь блокировать доступ к сайтам из черного списка Роскомнадзора или, в противном случае, контролирующий орган заблокирует их самих.