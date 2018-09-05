В России заработало приложение Arts & Culture для сравнения селфи с произведениями искусства

В России заработало приложение Arts & Culture от компании Google с функцией Art Selfie, которая позволяет искать своих двойников среди работ знаменитых живописцев по всему миру.

Технология компьютерного зрения ищет двойника по селфи. Когда пользователь фотографируется, приложение сравнивает его с лицами на картинах, предоставленных музеями-партнерами Google.