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В России заработало приложение Arts & Culture для сравнения селфи с произведениями искусства

В России заработало приложение Arts & Culture от компании Google с функцией Art Selfie, которая позволяет искать своих двойников среди работ знаменитых живописцев по всему миру.

Технология компьютерного зрения ищет двойника по селфи. Когда пользователь фотографируется, приложение сравнивает его с лицами на картинах, предоставленных музеями-партнерами Google.

Сервис также выдает информацию о проценте сходства с картиной и информацию о художнике. 

Скачать  Arts & Culture можно в AppStore  и Google Play. 


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