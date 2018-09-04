«Яндекс» обжаловал решение суда об удалении ссылок на пиратский контент

«Яндекс» обжаловал в Мосгорсуде решение об удалении ссылок на пиратский контент, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда.

Меры наложили из-за публикации ссылок на сериалы «Домашний арест», «Мистические истории», «Осторожно, земляне» и «Вне игры». Напомним, 21 августа телеканалы ТНТ, ТВ-3, 2×2 и «Супер» направили заявление в Мосгорсуд, в котором обвинили «Яндекс» в пиратстве. В качестве меры воздействия они убрали онлайн-трансляции своих телеканалов из раздела «ТВ онлайн» с главной страницы поисковика.

Помимо этого Роскомнадзор пригрозил сервису блокировкой, на что в компании отказались исполнять требование. Юристы «Яндекса» посчитали, что закон, согласно которому в Интернете блокируется пиратский контент, не распространяется на поисковики и система так работает «уже давно».

Позже «Яндекс» все-таки удалил пиратский контент из выдачи сервиса. В компании добавили, что из-за блокировки «Яндекс.Видео» прекратил бы работу весь поисковик.