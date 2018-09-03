«Когда горят костры рябин»: соцсети празднуют 3 сентября (снова!)

3 сентября уже успело превратиться в неофициальный праздник для пользователей соцсетей. По степени значимости для жителей России эту дату уже можно сравнить с Новым годом. А все благодаря одноименному хиту Михаила Шуфутинского, записанному вместе с Игорем Крутым в 1994 году.

В очередной раз композиция взбудоражила сеть: так, в ленте Twitter практически нет людей, которые бы не поделились мемами о перевернутом календаре и костре рябин. Сегодня легендарная песня прославленного российского шансонье даже возглавила чарт российского iTunes.