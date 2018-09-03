«Когда горят костры рябин»: соцсети празднуют 3 сентября (снова!)
3 сентября уже успело превратиться в неофициальный праздник для пользователей соцсетей. По степени значимости для жителей России эту дату уже можно сравнить с Новым годом. А все благодаря одноименному хиту Михаила Шуфутинского, записанному вместе с Игорем Крутым в 1994 году.
В очередной раз композиция взбудоражила сеть: так, в ленте Twitter практически нет людей, которые бы не поделились мемами о перевернутом календаре и костре рябин. Сегодня легендарная песня прославленного российского шансонье даже возглавила чарт российского iTunes.
Всем, кто каким-то чудом остался в стороне от этого наваждения, но при этом не сидел все это время без интернета, предлагаем познакомиться с нетленными строчками из песни.
«3-е сентября, день прощания
День, когда горят костры рябин
Как костры горят обещания
В день, когда я совсем один
Я календарь переверну
И снова 3-е сентября
На фото я твое взгляну
И снова 3-е сентября
Но почему, но почему
Расстаться всё же нам пришлось
Ведь было всё у нас всерьёз
2-го сентября»
«Собака.ru» собрала главные шутки о третьем дне первого осеннего месяца.
Часы Шуфутного Дня показывают без пяти полночь— С ⭕ К ⭕ Л ⭕ В (@pod_veshestvami) 29 августа 2018 г.
Жду третье сентября в твиттере как новый год в детстве.— Александр Пелевин (@comrade_wolgast) 29 августа 2018 г.
Владивосток, с праздником!!! pic.twitter.com/pRYUOF26Td— РИП Новости (@riarip) 2 сентября 2018 г.
А ты перевернул свой календарь? #3сентября pic.twitter.com/XoXTAWJwZN— Julia Loseva (@julielosseva) 2 сентября 2018 г.
— Алло! Это страховая?— Таня Барышникова (@sarcazmator) 2 сентября 2018 г.
— Да, здравствуйте! Что вас интересует?
— У вас можно застраховаться от пожара?
— Разумеется.
— Даже если загорят костры рябин?
— Господи, только не это опять.
— Или, допустим, обещания?
— Ненавижу третье сентября.
— От одиночества страхуете? Алло? Алло?!
АААААА pic.twitter.com/CNv82BMI4s— шуфутинский ноготочки💅 (@A_Kapustin) 3 сентября 2018 г.
Отдельный котёл в аду, по мнению половины твиттера, уготовленный шутникам про #3сентября, топится исключительно костром рябин— дядь Паш (@onclepache) 3 сентября 2018 г.
Салютами, расжиганиями рябиновых костров и массовым переворотом календарей отметили жители Нью-Йорка наступление главного праздника осени #3сентября pic.twitter.com/eQFO9RnY0C— Юрий Тюмин (@tyumin_com) 2 сентября 2018 г.
Зашла в 2ГИС, а там.... pic.twitter.com/3HjJZDiroG— Kisunya-kunya (@jigurfox) 3 сентября 2018 г.
#3сентября— Old Soul (@SoulWardzarback) 3 сентября 2018 г.
Лицо Михаила Захаровича когда ты не хочешь подпевать и перевернуть календарь. pic.twitter.com/DHVg7V6n2Z
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