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«Когда горят костры рябин»: соцсети празднуют 3 сентября (снова!)

3 сентября уже успело превратиться в неофициальный праздник для пользователей соцсетей. По степени значимости для жителей России эту дату уже можно сравнить с Новым годом. А все благодаря одноименному хиту Михаила Шуфутинского, записанному вместе с Игорем Крутым в 1994 году.

В очередной раз композиция взбудоражила сеть: так, в ленте Twitter практически нет людей, которые бы не поделились мемами о перевернутом календаре и костре рябин. Сегодня легендарная песня прославленного российского шансонье даже возглавила чарт российского iTunes. 

 

Всем, кто каким-то чудом остался в стороне от этого наваждения, но при этом не сидел все это время без интернета, предлагаем познакомиться с нетленными строчками из песни.

«3-е сентября, день прощания
День, когда горят костры рябин
Как костры горят обещания
В день, когда я совсем один
Я календарь переверну
И снова 3-е сентября
На фото я твое взгляну
И снова 3-е сентября
Но почему, но почему
Расстаться всё же нам пришлось
Ведь было всё у нас всерьёз
2-го сентября»

«Собака.ru» собрала главные шутки о третьем дне первого осеннего месяца. 


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