«ВКонтакте» повысила приватность — теперь можно закрыть страницу от всех посторонних
«ВКонтакте» добавила настройки повышенной приватности: теперь пользователи могут закрыть свою страницу от всех, кто не находится в друзьях. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
Компания сдержала обещание, которое дала после серии уголовных дел за репосты в соцсети.
Теперь в закрытых профилях отображается только имя и фамилия владельца, превью аватара и список общих друзей. Пользователи также могут разрешить показывать статус, город, возраст и место работы.
Помимо этого во «ВКонтакте» перестал отображаться список людей, сделавших репосты записи. Это может просмотреть только автор поста. Остальным же для просмотра доступно общее количество репостов.
«ВКонтакте» также планирует добавить функцию быстрого архивирования или полного удаления своих старых записей и фото. Компания готовит отдельный раздел с описанием и сроком хранения информации на серверах — в нем соцсеть расскажет о том, в каких случаях данные могут передавать третьим лицам и как в компании обрабатывают обращения государственных органов.
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