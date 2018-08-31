«ВКонтакте» повысила приватность — теперь можно закрыть страницу от всех посторонних

«ВКонтакте» добавила настройки повышенной приватности: теперь пользователи могут закрыть свою страницу от всех, кто не находится в друзьях. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Компания сдержала обещание, которое дала после серии уголовных дел за репосты в соцсети.