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Facebook запускает стриминговый сервис по всему миру

Соцсеть Facebook запускает с 30 августа видеоплатформу Watch, которая станет доступна пользователям со всего мира. Стриминговый сервис работает на базе соцсети. Для просмотра будут доступны рекомендованные видео, ролики со страниц, на которые подписаны зрители, а также клипы из ленты новостей. Помимо этого компания будет публиковать собственные телешоу и контент от партнеров и брендов. 

 

Пользователи сервиса также смогут заводить на Facebook Watch видеоблоги и монетизировать свое творчество. При этом 45% доходов от рекламы себе забирает Facebook.


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