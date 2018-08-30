Facebook запускает стриминговый сервис по всему миру

Соцсеть Facebook запускает с 30 августа видеоплатформу Watch, которая станет доступна пользователям со всего мира. Стриминговый сервис работает на базе соцсети. Для просмотра будут доступны рекомендованные видео, ролики со страниц, на которые подписаны зрители, а также клипы из ленты новостей. Помимо этого компания будет публиковать собственные телешоу и контент от партнеров и брендов.