Минкомсвязи заявило о невозможности полной блокировки Telegram

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин считает, что у разработчиков Telegram достаточно ресурсов, чтобы избежать блокировок. По его словам, именно из-за этого невозможно полностью заблокировать мессенджер в России, сообщает ТАСС.

Напомним, 13 апреля Таганский районный суд Москвы постановил ограничить деятельность мессенджера Telegram на территории страны, так как руководство сервиса не предоставило ключи шифрования ФСБ. Попытки ограничить деятельность мессенджера безуспешно продолжаются с 16 апреля. В попытках перекрыть пользователям доступ к Telegram Роскомнадзор блокировал миллионы IP-адресов крупнейших компаний провайдеров, в том числе Amazon и Google.

28 августа Telegram обновил политику конфиденциальности и добавил туда пункт о возможном взаимодействии со спецслужбами. Каждый раз, когда компания будет передавать информацию спецслужбам, об этом будет появляться пост в телеграм-канале Transparency Reports. Позже нововведения прокомментировал основатель мессенджера Павел Дуров. По его словам, изменения не коснутся России, так как в нашей стране Telergam и так «находится вне закона».