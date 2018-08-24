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Слепаков спел о преимуществах Москвы в ответ на песню Шнурова

Семён Слепаков выпустил клип на песню «Побазарим на культуру», в которой описал преимущество Москвы перед Петербургом. Композиция стала ответом на песню группы «Ленинград», в которой Сергей Шнуров пел о культурности Питера, но хвалил столицу за комфорт, парки и доступный интернет.

«Внимание! В видео содержится нецензурная лексика»

 

 

«Мы в столице поголовно, чисто о материальном, а вы нам **** о духовном» – поет комик. Суть песни в том, что Москва для дел, а Питер для прогулок. Шнуров «на любую халтуру» едет в столицу за деньгами, Есенин и Пушкин в Москве творили, а в Питере умерли, в столице «местами прям Европа» и велодорожки, а также «можно бухать».

Как и в комментариях под клипом «Ленинграда», подписчики YouTube-канала Слепакова заподозрили его в рекламе Москвы накануне выборов мэра, запланированных на 9 сентября. Комик перечислил типичные перемены при Собянине: открытие «Зарядья», велодорожки и «европейские» парки. 

Ранее мы писали, что Сергей Шнуров выпустил новый клип «Не хочу быть москвичом». В нем музыкант признается в любви Петербургу, критикуя столицу.


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