Персонажи классических картин посетили музыкальный фестиваль
Венгерский фотожурналист Мартон Немений провел параллель между посетителями европейского фестиваля Sziget Festival и героями классических картин. В фотожабах фотографа Мона Лиза стоит в фан-зоне у сцены, а Адам лежит на лужайке у кампуса с палатками.
Немений использовал полотна разных эпох: среди них «Сотворение Адама» Микеланджело, «Мона Лиза» да Винчи, «Рождение Венеры» Боттичелли и «Американская готика» Вуда. Последняя работа с фермером и дочерью нашла свое место посреди фанатов выступающей группы, но, кажется, семье новый сингл не очень понравился.
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