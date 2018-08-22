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Персонажи классических картин посетили музыкальный фестиваль

Венгерский фотожурналист Мартон Немений провел параллель между посетителями европейского фестиваля Sziget Festival и героями классических картин. В фотожабах фотографа Мона Лиза стоит в фан-зоне у сцены, а Адам лежит на лужайке у кампуса с палатками.

  • Леонардо да Винчи – Мона Лиза (1503-19)

  • Микелянджело – Сотворение Адама (1505-12)

  • Франческо Айец – Поцелуй (1859)

  • Питер Пауль Рубенс – Персей освобождает Андромеду (1638)

  • Джулио Ромеро де Торрес – Рассказ о судьбе (1922)

  • Эжен Делакруа – Свобода, ведущая народ (1830)

Немений использовал полотна разных эпох: среди них «Сотворение Адама» Микеланджело, «Мона Лиза» да Винчи, «Рождение Венеры» Боттичелли и «Американская готика» Вуда. Последняя работа с фермером и дочерью нашла свое место посреди фанатов выступающей группы, но, кажется, семье новый сингл не очень понравился.

  • Грант Вуд – Американская готика (1930)

  • Сандро Боттичелли – Рождение Венеры (конец 15 века)

  • Жан Огюст Доминик Энгр – Портрет графини д'Оссонвиль (1845)

  • Фаусто Зонаро – Девушка и тыква (1889)

  • Джон Рили – Бриджит Холмс (1685)

  • Эдгар Дега – Танцоры (1884–85)


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