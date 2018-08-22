Персонажи классических картин посетили музыкальный фестиваль

Немений использовал полотна разных эпох: среди них «Сотворение Адама» Микеланджело, «Мона Лиза» да Винчи, «Рождение Венеры» Боттичелли и «Американская готика» Вуда. Последняя работа с фермером и дочерью нашла свое место посреди фанатов выступающей группы, но, кажется, семье новый сингл не очень понравился.