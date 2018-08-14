В России судят за картинки во «ВКонтакте». Как обезопасить себя — инструкция

Как выбирают обвиняемых?

Со стороны кажется, что жертвы выбираются просто по географическому принципу: сидит оперативник где-нибудь в Барнауле и гуглит пользователей из своего региона. Смысл не в предотвращении преступлений, а в улучшении статистических показателей раскрываемости.

За какие картинки могут посадить?

Логика экспертов и следователей непредсказуема, но мы можем очертить круг опасных тем: критика властей, русской православной церкви или ассоциируемых с ней объектов и людей, это все, что связано с ЛГБТ, кроме возбуждения вражды – его государство только поощряет. Позитивное отношение к гомосексуальности же может быть оценено как пропаганда.

Также зона риска – не общепринятая трактовка истории. Прежде всего это касается Второй Мировой войны, сотрудничества советского и нацистского режимов, преступлений Красной армии, раздела Польши, насилия в отношении мирного населения в Восточной Европе. Все это теоретически может стать составом преступления по статье 354 УК РФ. Можно вспомнить, например, дело Владимира Лузгина, который получил штраф за репост статьи, в которой утверждалось о том, что СССР якобы разделил Польшу с Гитлером.

Следует избегать и публикаций о коррупции, в последние пару лет возобновилась казалось бы уже изжитая практика преследования за так называемое возбуждение вражды по отношению к представителям власти и сотрудникам органов.