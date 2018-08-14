В России судят за картинки во «ВКонтакте». Как обезопасить себя — инструкция
Интернет всколыхнули истории о судах за картинки в социальных сетях. 23-летней жительнице Барнаула Марии Мотузной грозит до пяти лет лишения свободы за сохраненные мемы о религии и афроамериканцах. Еще до приговора девушку внесли в список экстремистов. Мы поговорили с юристом международной правозащитной группы «Агора» Дамиром Гайнутдиновым о том, какие именно материалы могут послужить поводом для возбуждения уголовного дела.
За мемы в России начали судить только сейчас?
Нет, до дела Марии Мотузной из Барнаула в России было множество подобных инцидентов. Мы в «Агоре» ведем мониторинг свободы интернета с 2011 года, и с каждым годом количество уголовных дел за онлайн-активности увеличивается, прежде всего людям вменяют экстремизм. Сейчас это несколько сотен обвиняемых ежегодно – большинство из них делали репосты или выкладывали на странице спорные материалы. Есть совсем абсурдные истории, когда судят за смешные картинки, есть и те, что связаны с действительно радикальным контентом, впрочем, далеко не всегда его распространение представляло какую-либо опасность.
Прочитала статью, что в предыдущем твите, стало настолько ужасно на душе, что решилась на небольшой каминг аут. Меня, к счастью, не пытали (тьфу тьфу), но, всем привет, меня зовут Маша, мне 23 года и я - экстремистка 🤗— Frolová (@La72La) 23 июля 2018 г.
Тред про правовое государство и резиновую статью.
Как выбирают обвиняемых?
Со стороны кажется, что жертвы выбираются просто по географическому принципу: сидит оперативник где-нибудь в Барнауле и гуглит пользователей из своего региона. Смысл не в предотвращении преступлений, а в улучшении статистических показателей раскрываемости.
За какие картинки могут посадить?
Логика экспертов и следователей непредсказуема, но мы можем очертить круг опасных тем: критика властей, русской православной церкви или ассоциируемых с ней объектов и людей, это все, что связано с ЛГБТ, кроме возбуждения вражды – его государство только поощряет. Позитивное отношение к гомосексуальности же может быть оценено как пропаганда.
Также зона риска – не общепринятая трактовка истории. Прежде всего это касается Второй Мировой войны, сотрудничества советского и нацистского режимов, преступлений Красной армии, раздела Польши, насилия в отношении мирного населения в Восточной Европе. Все это теоретически может стать составом преступления по статье 354 УК РФ. Можно вспомнить, например, дело Владимира Лузгина, который получил штраф за репост статьи, в которой утверждалось о том, что СССР якобы разделил Польшу с Гитлером.
Следует избегать и публикаций о коррупции, в последние пару лет возобновилась казалось бы уже изжитая практика преследования за так называемое возбуждение вражды по отношению к представителям власти и сотрудникам органов.
Картинка №2: пять курящих девушек в одежде монашек и надпись: «Давай быстрее, пока бога нет». Ниже комментарий пользователя: «Можно не торопиться»— Текстовые мемы за которые ты сядешь (@text_ments) 29 июля 2018 г.
Где должны находиться картинки, чтобы за них осудили?
С точки зрения законодательства нет разницы, где находится картинка: в сообщении, альбоме или на стене. Теоретическая возможность доступа к материалу хотя бы одного лица уже может считаться распространением. Мне известно об уголовном деле за публикацию в закрытой группе, в которой было то ли три, то ли четыре участника.
Поможет ли удаление или закрытие альбома?
Если дело собираются заводить исключительно для статистики, то поможет и это. Другой вопрос, если хотят привлечь конкретного человека, например, активиста. Проблема в том, что процедура сотрудничества администрации российских сервисов с властями абсолютно непрозрачна. Мы не знаем, как все происходит, и предполагаем худшее: любая информация предоставляется по запросу. По закону Яровой переписка должна храниться полгода, а IP-адреса – год. Известно, что фотоматериалы из соцсети не удаляются никогда и хранятся на серверах, «чтобы избежать фрагментации дисков». Соответственно, если необходимо найти что-то на конкретного человека, то закрытие альбомов и групп не спасет.
Картинка №8: скриншот Твиттера с кадром из ролика, где Алексея Навального сравнивали с Адольфом Гитлером.— Текстовые мемы за которые ты сядешь (@text_ments) 29 июля 2018 г.
Могут ли представители социальной сети отказать в предоставлении информации?
С точки зрения закона администраторы социальных сетей могут отказать в предоставлении информации, так как она охраняется тайной переписки, это вытекает из самой сути Конституции. Но чтобы таким образом ответить властям, нужно быть готовым к конфронтации и последствиям. А все необходимые рычаги давления на бизнес у представителей власти есть, пример Павла Дурова показывает, что можно и полностью с легкостью отнять дело у человека. Так что в современных российских реалиях это предложение, от которого нельзя отказаться.
Что грозит?
Количество реальных сроков по подобным делам от года в год увеличивается. За последние три года больше сотни человек посадили: они получили от нескольких месяцев до пяти лет. Неслучайно в последние годы наказания ужесточались: изначально эти статьи относились к категории небольшой тяжести, сроки были до трех лет. Потом они увеличивались, сейчас это преступление средней тяжести, из-за этого вырос и срок давности – теперь это шесть лет вместо двух. Так что если вы что-то запостили шесть лет назад, вас могут привлечь к ответственности сейчас.
Как обезопасить себя?
Удаляться из «ВКонтакте» поздно, но если вы считаете, что вам есть чего опасаться, то сделайте это. Надо понимать, что юридические методы защиты от властей в этом случае не работают. Гарантия – это оконечное шифрование, когда даже сервис не имеет доступа к материалам, или отказ сервиса от сотрудничества с государственными органами. Пока можно быть в этом более-менее уверенным только в отношении зарубежных социальных сетей, то есть тех, до которых российские власти не могут дотянуться физически. При этом нужно помнить, что вы все равно остаетесь в зоне риска, так как информация будет продолжать храниться на сервере. Впрочем, если вас все-таки привлекут, факт удаления может свидетельствовать о раскаянии и служить поводом для смягчения наказания.
Картинка №15: Иисус, курящий сигарету и пускающий дым через дырку в ладони— Текстовые мемы за которые ты сядешь (@text_ments) 29 июля 2018 г.
Что говорят представители «ВКонтакте»?
Пресс-служба социальной сети заявила: «За непредоставление информации по официальным запросам предполагается ответственность, в том числе уголовная. Мы очень тщательно проверяем корректность оформления каждого запроса — те, которые не соответствуют законодательству, остаются без ответа. Однако в запросе не раскрываются конкретные обстоятельства дела — мы никогда не знаем, запрашивают ли у нас данные на серийного убийцу или по делу «за мем».
При этом мы считаем необходимым совершенствовать законодательство — как мы высказывались ранее, мы выступаем за амнистию несправедливо осужденных пользователей и декриминализацию подобных случаев в будущем».
Также соцсеть анонсировала функцию полной приватности профилей — планируется, что обновление появится в течение ближайшего месяца.
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