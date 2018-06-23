Находка: в сети появились 343 бесплатные лекции преподавателей СПбГУ

В сети появились 343 лекции преподавателей СПбГУ по литературоведению, истории, искусству, журналистике и библеистике — их можно найти на сайте Аudeamus. У каждого желающего есть возможность прослушать курс бесплатно.

С помощью лекций можно узнать про жанрологию, связь языка и ментальности, поэзию и фольклор.

Кроме того, есть традиционные курсы, рассчитанные на 10 лекций, например, по истории Древней Руси, Библии.

Филологический факультет СПбГУ совместно с фондом «Русский мир» создали сайт Аudeamus, цель которого сделать науку доступной для всех.