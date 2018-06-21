В Instagram появятся длинные видео продолжительностью до часа

Instagram подтвердил, что в соцсети появятся длинные видео продолжительностью до одного часа.

Длинные видео будут доступны через функцию IGTV – она появится в разделе «Изучение» в Instagram, а потом станет автономным приложением. Там можно будет публиковать только вертикальные видео, и их длительность может быть больше 1 минуты – такой лимит действует сейчас в Instagram. Для всех пользователей будет доступна публикация видео продолжительностью до 10 минут, но только инфлюенсеры с более чем 10 000 подписчиков смогут публиковать часовые видео. Разработчики утверждают, что качество публикуемых видео будет высоким, что позволит показывать, например, видео-тьюториалы бьюти-блогерам.