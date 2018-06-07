Путин пообещал не закрывать Telegram

В ходе «Прямой линии» с Владимиром Путиным 7 июня с президентом поговорили популярные блогеры. Среди них был, Гусейн Гасанов, у которого 7 млн подписчиков в Instagram. Он попросил главу государства прокомментировать тревожащие блогеров слухи о закрытии соцсетей.

«Мы не собираемся ничего закрывать, – сказал президент. – Я прекрасно знаю ситуацию вокруг Telegram».

«Вы на своем месте волнуетесь. И я на своем месте волнуюсь – за безопасность людей, – добавил он. – Когда мне представители правоохранительных органов говорят, что после взрыва в петербургском метро они не могли отследить переписку террористов, потому что она зашифрована, и террористы пользуются этим, как я должен реагировать?.. Но легче всего запретить. Сложнее найти цивилизованные способы решения. И я буду побуждать своих коллег к поиску современных средств борьбы с правонарушениями, не ограничивая пространство свободы в Интернете», – рассказал президент. Здесь мы записали важные цитаты, собрали самые интересные SMS-вопросы и шутки россиян во время «Прямой линии» с главой государства.

Напомним, изначально Роскомнадзор начал блокировать Telegram 16 апреля по решению суда, поскольку администрация мессенджера не передала ключи шифрования ФСБ. Силовики утверждали, при подготовке взрыва в метрополитене Петербурга террористы связывались между собой через мессенджер.

В ночь на 27 апреля внесло в реестр запрещенных сайтов некоторые IP-адреса «ВКонтакте», «Яндекса», Twitter, Facebook и «Одноклассников», а также Amazon, Microsoft и Google. Через некоторое время адреса разблокировали.

По материалам «Фонтанки»