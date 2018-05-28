Роскомнадзор пригрозил нарушить работу App Store, если из магазина не удалят Telegram

Роскомнадзор обратился к Apple с требованием прекратить распространение сервисных пушей Telegram и самого приложения через виртуальный магазин App Store, сообщает TJ. Сделать это представители ведомства предложили во избежание «действий по нарушению функционирования указанных сервисов».

Сегодня глава Следственного комитета Александр Бастрыкин призвал «закрыть Instagram», потому что при его помощи был «совершен теракт в Ленинграде». Чиновник оговорился, поскольку в отчете о мероприятии на сайте СК сообщается о «целесообразности закрытия мессенджера „Телеграм“»

Напомним, изначально Роскомнадзор начал блокировать Telegram 16 апреля по решению суда, поскольку администрация мессенджера не передала ключи шифрования ФСБ. Силовики утверждали, при подготовке взрыва в метрополитене Петербурга террористы связывались между собой через мессенджер.

В ночь на 27 апреля внесло в реестр запрещенных сайтов некоторые IP-адреса «ВКонтакте», «Яндекса», Twitter, Facebook и «Одноклассников», а также Amazon, Microsoft и Google. Через некоторое время адреса разблокировали.