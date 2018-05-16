«Янни» или «Лорел»?: В соцсетях спорят об аудиоверсии «платья раздора»
В социальных сетях разгорелись жаркие споры (и снова вокруг платья). Новая аудиоиллюзия расколола пользователей на два лагеря: кто-то слышит Yanny (если снизить громкость), а если включить звук на полную, то кто-то слышит Laurel.
What do you hear?! Yanny or Laurel pic.twitter.com/jvHhCbMc8I— Cloe Feldman (@CloeCouture) 15 мая 2018 г.
Журналисты The Verge нашли объяснение: «Янни» — это высокие частоты, а «Лорел» — низкие. Нейробиолог из Маастрихтского университета в Нидерландах Ларс Рике объясняет, что частоты могут меняться из-за аппаратуры, на которой воспроизводится аудиофайл. Также на восприятие влияют особенности строения уха, и то, что человек ожидает услышать.
Где вы там вообще "Янни" умудряетесь слышать?!? https://t.co/FfKwLapURO— Andrew Lobachev (@Sturm_341) 16 мая 2018 г.
Костя разложил, но я просто слышу Енни в первых двух случаях и Лорел в третьем и четвёртом https://t.co/BhVdhW3JXt— Твитгенштейн (@8hipulin) 15 мая 2018 г.
Ok, so if you pitch-shift it you can hear different things:— Steve Pomeroy (@xxv) 15 мая 2018 г.
down 30%: https://t.co/F5WCUZQJlq
down 20%: https://t.co/CLhY5tvnC1
up 20%: https://t.co/zAc7HomuCS
up 30% https://t.co/JdNUILOvFW
up 40% https://t.co/8VTkjXo3L1 https://t.co/suSw6AmLtn
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