«Янни» или «Лорел»?: В соцсетях спорят об аудиоверсии «платья раздора»

В социальных сетях разгорелись жаркие споры (и снова вокруг платья). Новая аудиоиллюзия расколола пользователей на два лагеря: кто-то слышит Yanny (если снизить громкость), а если включить звук на полную, то кто-то слышит Laurel.

Журналисты The Verge нашли объяснение: «Янни» — это высокие частоты, а «Лорел» — низкие. Нейробиолог из Маастрихтского университета в Нидерландах Ларс Рике  объясняет, что частоты могут меняться из-за аппаратуры, на которой воспроизводится аудиофайл. Также на восприятие влияют особенности строения уха, и то, что человек ожидает услышать.

 


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