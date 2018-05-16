«Янни» или «Лорел»?: В соцсетях спорят об аудиоверсии «платья раздора»

Журналисты The Verge нашли объяснение: «Янни» — это высокие частоты, а «Лорел» — низкие. Нейробиолог из Маастрихтского университета в Нидерландах Ларс Рике объясняет, что частоты могут меняться из-за аппаратуры, на которой воспроизводится аудиофайл. Также на восприятие влияют особенности строения уха, и то, что человек ожидает услышать.