Суд заявил, что решение о блокировке Telegram не вступило в силу

Решение Таганского районного суда Москвы о блокировке доступа к Telegram не вступило в законную силу, так как было обжаловано представителями мессенджера, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Мосгорсуда Ульяну Солопову.

"Есть жалоба, мы ждем устранения недостатков, решение не вступило в силу. Отметка, появившаяся на сайте автоматически с учетом сроков, будет снята", - сообщила она. Мосгорсуд ранее предоставил юристам Telegram возможность устранить недостатки по жалобе до 4 июня. Как пишет РИА, отметка о вступлении в силу решения о блокировке Telegram удалена с сайта суда, защита успела направить жалобу по почте.

Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram 16 апреля по решению суда, поскольку администрация мессенджера не передала ключи шифрования ФСБ. Ведомство в ночь на 27 апреля внесло в реестр запрещенных сайтов некоторые IP-адреса «ВКонтакте», «Яндекса», Twitter, Facebook и «Одноклассников», а также Amazon, Microsoft и Google. Через некоторое время адреса разблокировали.