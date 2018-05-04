СМИ: советник президента по интернету Герман Клименко может уйти в отставку

Советник президента РФ по вопросам развития Интернета Герман Клименко потеряет должность в администрации президента (АП) после инаугурации Владимира Путина, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в Кремле.

Один из собеседников издания рассказал, что у Клименко «мало шансов» получить должность после инаугурации президента. Другой же источник считает, что обсуждается возможность того, что советник по интернету не будет переназначен. Сам чиновник отказался комментировать свое возможное увольнение. «Клименко так и не смог встроиться в структуру администрации президента», — отмечает один из собеседников газеты в аппарате Правительства.

Герман Клименко получил предложение стать советником президента по интернету в конце декабря 2015 года. В 2003 году он создал интернет-платформу LiveInternet, куда входят сервис блогов, почтовый сервис, новостной агрегатор, каталог товаров, рейтинг сайтов, система медийно-контекстной рекламы MediaTarget и крупнейший сервис статистики в Рунете. Помимо этого чиновник владеет агрегатором новостей Mediametrics, который собирает контент на основе данных из социальных сетей.

После того, как в начале апреля Роскомнадзор обратился в суд с иском о блокировке мессенджера Telegram, Клименко предложил россиянам перейти на ICQ, назвав его «совершенно ничем не уступающимTelegram с точки зрения обычного пользователя мессенджером». В итоге по решению суда ведомство заблокировало Telegram 16 апреля, поскольку администрация мессенджера не передала ключи шифрования ФСБ. Ведомство в ночь на 27 апреля внесло в реестр запрещенных сайтов некоторые IP-адреса «ВКонтакте», «Яндекса», Twitter, Facebook и «Одноклассников», а также Amazon, Microsoft и Google. Через некоторое время адреса разблокировали.

22 апреля, по всей России прошла массовая акция протеста против блокировки Telegram. Люди пускали из окон бумажные самолетики в поддержку свободного интернета. К акции присоединились и петербуржцы. В свою очередь Павел Дуров попросил рядовых пользователей сообщать ему на почту инсайды о причинах, планах и методах блокировки. Основатель Telegram также назвал новую дату запуска бумажных самолетиков в поддержку свободного интернета. Очередная акция пройдет в воскресенье, 29 апреля, в 19:00. О блокировках Роскомнадзора также высказался ректор Университета ИТМО Владимир Васильев. Он написал открытое письмо советнику президента по интернету Герману Клименко. Глава «Вконтакте» Андрей Рогозов прокомментировал ситуацию с массовыми блокировками, заявив, что «Роскомнадзор не понимает принципы работы современного интернета». К критике ведомства также подключилась компания «Яндекс» и российские ученые.