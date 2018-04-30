Роскомнадзор запрещает сайт о здоровье для ЛГБТ из-за «отрицания семейных ценностей»
Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов проект «Парни Плюс», на котором публикуют информацию о здоровье для представителей ЛГБТ-сообщества.
Ведомство собирается заблокировать сайт из-за того, что на портале размещается информация, «отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения, признанная запрещенной на территории России».
При этом, решение о блокировке было вынесено Бурлинским районным судом Алтайского края еще 26 января, но команда проекта узнала об этом только сейчас, когда все сроки для подачи апелляции прошли.
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